Супермаркеты обновили цены на яйца, гречку и подсолнечное масло: сколько стоят

Яйца
В супермаркетах торговой сети АТБ самые дешевые яйца. Цена стартует от 57,90 грн за десяток (продаются поштучно). Яйца ТМ «Своя линия» представлены по 65,50 грн за десяток, а «Квочка» и «Ясенсвит» – по 66,80 грн за десяток.
Гручка
Средняя цена на гречку в октябре была на уровне 80,78 грн, а сейчас – 76,37 грн. В Ашане ее можно купить по 67,30 грн. А в АТБ любимая крупа украинцев еще более доступная – по 66,90 грн/кг.
Подсолнечное масло
Цена на бутылку рафинированного масла 850 мл от ТМ «Олейна» в октябре составляла 62,44 грн, а сейчас – 62,55 грн. В Ашане ассортиментная позиция дешевле – 61,50 грн.
Продукт того же объема от ТМ «Щедрый Дар» стоил 65,23 грн, а в декабре – 65,47 грн. В Новусе мало более доступное – по 61,60 грн.
Подсолнечное масло в АТБ дешевле. Бутылка 850 мл от ТМ «Олейна» обойдется в 59,51 грн (акционная цена). Масло от ТМ «Своя линия» 900 мл стоит 60,06 грн.
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