Судья с Днепропетровщины за 17 тысяч долларов заказал похищение конкурента

Судья Хозяйственного суда Днепропетровской области заказал похищение своего бизнес-партнера.
«Служитель Фемиды» в 2017 году вне основной работы решил получать доходы от предпринимательской деятельности. Поскольку судьям запрещено заниматься бизнесом, он нашел себе бизнес-партнера, на которого зарегистрировал сельскохозяйственное предприятие на территории Сумской области, – рассказали в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Большинство прибыли получал судья, а его бизнес-партнер имел гораздо меньший поход.
Для того чтобы обезопасить себя от возможных провокаций со стороны компаньона, судья заставил его заключить фиктивный договор займа на 5 миллионов гривен, которые якобы одолжила сожительница судьи.
С постепенным расширением предприятия судью все меньше устраивало руководство компанией вместе с напарником, поэтому в один момент он решил «убрать» партнера, шантажируя миллионным займом. Однако последний безвозмездно отходить от дел не захотел, ведь долгое время вкладывал собственные средства в развитие совместного бизнеса.
После отказа партнера «бизнесмен» спланировал решить вопрос с помощью физической силы – заказал его похищение. За 17 тысяч долларов мужчину должны были лишить свободы и заставить подписать необходимые документы для перехода правособственности на имущество хозяйства.
Благодаря оперативным действиям правоохранителей план был разоблачен, сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
По материалам ДБР заместителем Генерального прокурора судьи были отстранены от должности и сообщены о подозрении в покушении на похищение человека и организации незаконного лишения свободы (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 УК Украины).
Сакнция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
В настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, Днепр снова признали самым криминальным городом Восточной Европы.
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