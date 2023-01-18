Судьба еще одного ребенка неизвестна: ГСЧС о последствиях авиакатастрофы в Броварах, где погиб министр МВД

По словам чрезвычайников, по состоянию на 14 часов известно о 17 погибших. Среди них 4 ребенка. 9 – люди были на борту.
Травмировано 25 человек, из них 11 – дети. Все они находятся в больнице. Сейчас продолжаются поисковые работы, потому что судьба одного ребенка до сих пор не известна.
Напомним, утром 18 января в Броварах на Киевщине вертолет упал вблизи детского сада. В полиции сообщили, что на борту находился министр МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Все они летели в командировку в одну из горячих точек.
Жители города стали приносить к месту трагедии игрушки.
Читайте также:
Автор:
Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия.
Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС.
На Киевщине утром вблизи детсада упал вертолет.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал оперативную информацию касательно вторжения…
В детском саду Броваров во время падения вертолета находились 73 ребенка. Спасатели продолжают разбирать завалы. Поскольку садик непригоден для дальнейшего пребывания детей, воспитанников переведут в другие учреждения.
14 января российские оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.
Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия.
В Днепре в одной из квартир нашли тело женщины, которую стали есть животные.
В МОН опровергли информацию о том, что учащиеся 4 и 9 классов в этом году будут составлять ДПА
В сети распространяют дезинформацию о взрыве в медучреждении.
В приложении «Дія» каждый украинец может зарегистрироваться чтобы обменять старые лампы накаливания на новые, экономные LED светильники. Выдадут их бесплатно в рамках программы по улучшению энергосбережения. Получить лампы можно будет на «Укрпочте». Журналисты dnepr.info разбирались, как можно обменять лампочки жителям…
Вечная память!
Игорь Клименко был назначен заместителем министра МВД.
В Днепре продолжают действовать аварийные отключения света.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!