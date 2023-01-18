Судьба еще одного ребенка неизвестна: ГСЧС о последствиях авиакатастрофы в Броварах, где погиб министр МВД

В ГСЧС рассказали первые подробности о последствиях авиакатастрофы с вертолетом, в котором летел министр МВД Монастырский.

По словам чрезвычайников, по состоянию на 14 часов известно о 17 погибших. Среди них 4 ребенка. 9 – люди были на борту.

Травмировано 25 человек, из них 11 – дети. Все они находятся в больнице. Сейчас продолжаются поисковые работы, потому что судьба одного ребенка до сих пор не известна.

Напомним, утром 18 января в Броварах на Киевщине вертолет упал вблизи детского сада. В полиции сообщили, что на борту находился министр МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Все они летели в командировку в одну из горячих точек.

Жители города стали приносить к месту трагедии игрушки.

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