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Суд по делу Игоря Коломойского: кто пришел поддержать обвиняемого

Сегодня 15:57
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25 сентября Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию относительно меры пресечения для Игоря Коломойского, подозреваемого в отмывании средств и мошенничестве.

Новости Днепра про Суд по делу Игоря Коломойского: кто пришел поддержать обвиняемого

Поддержать Коломойского пришли бывший министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, ведущие 1+1 – Наталья Мосейчук, Юрий Горбунов, Алла Мазур и нардеп Александр Дубинский.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Позже Наталья Мосейчук заявила, что согласна взять Коломойского на поруки, потому что он никуда убегать не собирается. Также она заявила, что бизнесмен не «сдал» в 13-14 годах Днепропетровщину и Харьковщину и якобы поддерживал Украину в начале вторжения.

Кроме Мосейчук, на поруки Коломойского готовы взять другие представители 1+1, главный раввин Днепра Каминецкий и внепартийный депутат Якименко.

Сам же Коломойский на заседании отметил, что ждет «справедливости» от суда и заверил, что его держат «в нормальных условиях».

Напомним, сумму залога для Коломойского ранее увеличили до 3,8 млрд гривен. Ему выдвинули сразу три подозрения. СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора считают бизнесмена виновным в легализации имущества, полученного мошенническим путем.

Новости Днепра про Суд по делу Игоря Коломойского: кто пришел поддержать обвиняемого

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Новости Днепра про Суд по делу Игоря Коломойского: кто пришел поддержать обвиняемогоУкраїнська Новости Днепра про Суд по делу Игоря Коломойского: кто пришел поддержать обвиняемогоРусский

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