Суд отправил Ступку, который устроил ДТП в Киеве, под ночной домашний арест

Ступка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал на своем внедорожнике Range Rover в легковой автомобиль Mitsubishi, припаркованный на остановке. Мужчина, находившийся в этом автомобиле, был госпитализирован.
Правоохранители объявили актеру подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения. Сегодня стало известно, что суд отправил Ступку под домашний ночной арест.
Об этом сообщает «Украинская правда».
Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 5 июня включительно, – рассказала представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП.
Кроме того, суд обязал подозреваемого не отлучаться с места жительства; прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому вызову; сообщать следователю об изменении места жительства, регистрации, работы или средств связи; не отлучаться за пределы Киева без разрешения следователя; сдать на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу.
Отмечается, что после освобождения в зале Шевченковского суда Ступка попросил прощения и пообещал помогать потерпевшему всем, чем сможет.
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