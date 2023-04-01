Суд отправил митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточный домашний арест

Суд отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца.

Шевченковский райсуд Киева назначил экс-настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета. Павел будет находиться под домашним арестом по месту прописки в селе Вороньков Киевской области.

Напомним, ранее, в субботу, 1 апреля, СБУ сообщила о подозрении экснаместнику Киево-Печерской лавры Павлу (Лебедю) по двум статьям — разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

СБУ опубликовала перехваченные записи разговоров Павла, которые стали доказательствами обвинений. Кроме того, в доме Павла провели обыски, а его самого вызвали на допрос. Вечером этого же дня в Шевченковском райсуде Киева началось заседание по избранию Павлу меры пресечения.

Павел заявил, что это «политическое дело» и он «никогда не был на стороне агрессии». Заседание прерывалось в связи с тем, что Павел пожаловался на плохое самочувствие, но суд вскоре согласовал его принудительный повод и в 18:30 заседание возобновилось.

Подозрение митрополиту Павлу объявили на фоне того, как УПЦ (Московского патриархата) так и не освободила Киево-Печерскую Лавру, несмотря на расторжение государственным заповедником договора об аренде.

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