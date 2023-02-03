Суд Лондона разрешил арест активов бизнесменов из Днепра по всему миру

Лондонский суд расширил возможности ареста активов эксакционеров ПриватБанка и бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадий Боголюбова.

Об этом идет речь в решении суда, сообщает «Экономическая правда».

По ходатайству «ПриватБанка» суд постановил фактически расширить возможности для всемирного ареста активов эксакционеров банка.

Таким образом, учреждение хочет вернуть средства, выведенные из банка перед национализацией в 2016 году. Этими деньгами можно будет погасить невыполненные обязательства банка по рефинансированию.

Недавнее решение английского суда предоставить разрешение банку получать судебные приказы об аресте активов за рубежом и требовать от ответчиков предоставлять дальнейшую информацию о раскрытии активов, что позволит контролировать исполнение судебных приказов об аресте активов, является чрезвычайно положительным событием для банка, — прокомментировали в пресс-службе ПриватБанка.

Что предшествовало

После того как «Приватбанк» перешел в госсобственность в 2016 году, оказалось, что до национализации банк являлся объектом масштабных мошеннических действий. Это привело к ущербу в 5,5 миллиарда.

В декабре 2017 года «Приватбанк» подал иск против Игоря Коломойского и Геннадий Боголюбова, а также компаний связанных с ними.

Банк требует возмещения в связи со схемами, имеющими все признаки мошенничества и отмывания средств, которые, как считает, было реализовано его бывшими собственниками. 5 марта 2021 США ввели санкции против Игоря Коломойского и членов его семьи.

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