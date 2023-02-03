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Суд конфисковал титановый карьер на Днепропетровщине, принадлежащий российскому миллиардеру

Сегодня 17:01
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Сегодня состоялось заседание Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, на котором судьи все же конфисковали Демуринский ГОК, принадлежащий российскому миллиардеру Михаилу Шелкову.

Новости Днепра про Суд конфисковал титановый карьер на Днепропетровщине, принадлежащий российскому миллиардеру

Об этом говорится в приговоре суда, который он объявил 3 февраля.

Ранее Центр противодействия коррупции сообщал, что ВАКС конфисковал имущество у российского олигарха Шелкова, однако оставил Демуринский горно-обогатительный комбинат – одно из стратегических предприятий на Днепропетровщине.

ГОК производит титан и другую продукцию, которую могут использовать в изготовлении российского вооружения. ГОК поставлял в РФ и Беларусь сырье, содержащее титан, даже в 2020-2021 годах.

ВАКС как суд первой инстанции удовлетворил иск министерства частично, так как не нашел доказательств того, что комбинат до сих пор принадлежит миллиардеру. Отмечается, что за четыре дня до начала полномасштабной войны ВСМПО-Ависма (компания Шолохова) продала свой основной украинский актив – ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат». Приобрела предприятие компания Bolatico Limited гражданки Украины Светланы Ильте – всего за 3750 евро.

Теперь же это соглашение сочли фиктивным. Также в доход государства взимается 100% долей в уставных капиталах компаний Тай-Минералс и Инвестагро, деньги и имущество компаний, о которых просило Министерство юстиции.

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