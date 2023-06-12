Субсидии будут предоставлять по-новому: чего ждать днепрянам

В Украине планируют упростить механизм получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович сейчас разрабатывается цифровой инструмент.

«Человеку нужно будет только обратиться с короткой заявкой о желании получить субсидию и указать остальных членов семьи. А мы уже сами ищем информацию о доходах членов семьи, имуществе и так далее», – рассказала Жолнович.

Женщина отметила, что на оккупированных территориях украинцы также получают субсидии, поскольку она монетизирована и приходит на карточки. Но уже в июле будет проведена стандартная проверка и перерасчет полученных субсидий.

Жолнович сообщила, что верификация будет произведена 1 июля. Ее хотят сделать автоматической, чтобы люди не испытали неудобств по поводу такой проверки.

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