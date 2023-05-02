Суббота анонсировал перезагрузку «Подкаст терапии» без Яновича: подробности

Спартак Суббота, недавно попавший в скандал, объявил, что будет продолжать вести YouTube-проект «Подкаст терапия», несмотря на обвинения в мошенничестве и непрофессионализме.
Новым выпускам ПТ быть. И в этот раз хочу несколько изменить формат. Под этим сообщением вы можете задать мне вопросы, а команда выберет те, на которые я отвечу в новом выпуске. Напоминаю, что подкаст – это не интервью, поэтому предпочтение отдадим вопросам, касающимся именно психологии, – написал Суббота в своем Telegram-канале.
Напомним, что Янович отказался от съемок «Подкаст-терапии» после резонансного расследования Ильи Полуденного, в котором он уличил Субботу во лжи и манипуляциях.
Выпуски «ПТ» выходили на канале Спартака, поэтому он будет продолжать их снимать и постить, но без Яновича.
Как сообщает УП, Янович прокомментировал решение Субботы возобновить проект.
Хочет, пусть делает что угодно – я к этому не имею никакого отношения. И не желаю думать об этой истории, – прокомментировал Янович.
Напомним, ранее мы писали, что Янович прокомментировал скандал со Спартаком и сообщил о закрытии проекта «Подкаст-терапия».
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