Студенты будут получать гранты от 15 тыс. грн на обучение через «Дію»: как это будет работать

В этом году в Украине начнут выдавать гранты на обучение.

В Украине студенты могут получить от государства гранты на оплату контрактной формы обучения. Средства будут начисляться через «Дію». Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Свобода для поступающих, мотивация для высшего образования — студенты будут получать гранты на обучение через «Дію». Вместе с МОН внедряем принцип «Деньги ходят за студентом» — правительство приняло постановление о реализации экспериментального проекта, — отметил Федоров.

Ожидается, что первые гранты начнут выдавать в этом году. Их можно потратить на оплату контракта в университете — от 15 тысяч гривен и больше ежегодно в течение учебы.

Студенты, поступившие на бюджетную форму обучения, по-прежнему будут получать полное финансирование от государства.

Федоров надеется, что новая система будет стимулировать конкуренцию для учебных заведений, ведь больше студентов больше бюджет. По его словам, это станет стимулом для улучшения условий обучения, профессионального развития преподавателей, создания прибавочной ценности для поступающих.

Такой подход уже давно работает в странах с лучшим уровнем образования, например, в США. Мы проанализировали опыт стран-лидеров и начинаем работать по такой системе в Украине», — подытожил он.

Больше деталей о том, как будут работать государственные гранты — на инфографике:

Заявку на получение гранта можно подать с 5 сентября через электронный кабинет абитуриента. Сумма гранта зависит от результатов НМТ и коэффициентов, определенных для каждой из специальностей. Денежные средства будут поступать через приложение «Дія»

Отметим, что 1 июля в Украине стартовала вступительная кампания. Завтра, 19 июля, начинается подача заявок для поступления на бакалавриат: можно подать до 5 заявок на бюджет и еще 10 – на контракт.

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