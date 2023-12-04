Студентам и преподавателям урегулируют право на отсрочку. В Раде готовят ряд новшеств

В Раде обсуждают нововведения по мобилизации и демобилизации.

Среди всех партий сформировали парламентскую рабочую группу, которая рассмотрит ряд законов, регулирующих вопросы мобилизации и военной службы. Об этом во время Единого телемарафона сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

По словам чиновника, есть потребность в ротации на фронте, поэтому необходимо подготовить замену бойцам, которые уже длительное время находятся «на нуле». Для этого нужно урегулировать ряд законопроектов. Это будет сделано после консультации с военным руководством, отметил Цымбалюк.

Какие нововведения готовят?

Одно из нововведений касается вернувшихся из плена. Таким людям хотят обеспечить отпуск продолжительностью 90 дней и денежное довольствие. Для этого нардепы должны прописать нормативные документы, чтобы бойцы понимали, какие справки и акты должны получить во время прохождения ВКЛ или лечения после ранения. Также нужно понять, что для этого должно обеспечить государство. Этот процесс хочу максимально дебюрократизировать, но как получится – увидим.

Хотят урегулировать установление права на увольнение с военной службы лиц без гражданства или иностранцев, а также людей, имеющих инвалидность первой, второй группы.

Должны разобраться в установлении права на увольнение с военной службы или демобилизацию женщин-курсанток, которые досрочно расторгли контракт. Кроме того, законопроект предусматривает урегулирование права на отсрочку от мобилизации педагогов, преподавателей высших учебных заведений и студентов.