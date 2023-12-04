Студентам и преподавателям урегулируют право на отсрочку. В Раде готовят ряд новшеств

Среди всех партий сформировали парламентскую рабочую группу, которая рассмотрит ряд законов, регулирующих вопросы мобилизации и военной службы. Об этом во время Единого телемарафона сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.
По словам чиновника, есть потребность в ротации на фронте, поэтому необходимо подготовить замену бойцам, которые уже длительное время находятся «на нуле». Для этого нужно урегулировать ряд законопроектов. Это будет сделано после консультации с военным руководством, отметил Цымбалюк.
Одно из нововведений касается вернувшихся из плена. Таким людям хотят обеспечить отпуск продолжительностью 90 дней и денежное довольствие. Для этого нардепы должны прописать нормативные документы, чтобы бойцы понимали, какие справки и акты должны получить во время прохождения ВКЛ или лечения после ранения. Также нужно понять, что для этого должно обеспечить государство. Этот процесс хочу максимально дебюрократизировать, но как получится – увидим.
Хотят урегулировать установление права на увольнение с военной службы лиц без гражданства или иностранцев, а также людей, имеющих инвалидность первой, второй группы.
Должны разобраться в установлении права на увольнение с военной службы или демобилизацию женщин-курсанток, которые досрочно расторгли контракт. Кроме того, законопроект предусматривает урегулирование права на отсрочку от мобилизации педагогов, преподавателей высших учебных заведений и студентов.
Читайте также:
Автор:
В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продлены до 14…
Доверяйте только проверенным источникам!
Тарологов и других эзотерических "гуру" могут внести в отдельный реестр.
Раньше беременные жительницы Днепра и всей Украины уходили в декрет…
В Никополе весь день наблюдают за одиноким бараном.
Уже второй раз за день.
Отмечается, что женщина раньше уже пыталась покончить с собой.
В Днепре соседи помогли семье, где отец издевался над детьми.
Алименты – обязательный платеж, который должен отчислять один из родителей ребенка со своей зарплаты. Но только ли с нее– вопрос, ведь к зарплате могут добавляться разнообразные выплаты – премии, начисления за годы работы и т.д.
Важная информация!
В Днепре заработал зимний пляж.
Мужчину госпитализировали в больницу.
На Днепропетровщине пять человек скончались из-за коронавируса.
Находкой поделился в Facebook днепрянин.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!