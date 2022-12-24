Стреляли из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии: как прошла ночь на Днепропетровщине

Сегодня ночью россияне снова терроризировали Днепропетровскую область.

Оккупанты направили более 60 снарядов на Никопольский район. Обстреляли из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии три громады – Мировскую, Марганецкую и Червоногригорьевскую.

Об этом сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА.

Предварительно, люди не пострадали.

В Марганце повреждены гаражи и авто промышленного предприятия и имущество садового товарищества. В других громадах разбиты линии электропередач. Последствия обстрелов еще уточняются.

В остальных районах ночь прошла тихо – без тревог и атак. И на эту минуту спокойно, – отметил Валентин Резниченко.

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