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Стреляет в собак и пугает детей: в Кривом Роге жалуются на опасного соседа

Сегодня 13:05
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В Кривом Роге от агрессивного мужчины страдают жители микрорайона.

Новости Днепра про Стреляет в собак и пугает детей: в Кривом Роге жалуются на опасного соседа

Жители микрорайона Индустриальный, 77 жалуются на опасного соседа. По словам людей, мужчина стреляет в бездомных собак на глазах у детей. Тех, кого не убил, отравляет. Также недавно напал на соседа и проломил ему голову через паркоместо.

Об этом сообщает «Свои Кривой Рог».

Жители уже написали заявления в полицию. Также сообщают, что мужчина прикрывается тем, что он — бывший военный. Действительно ли это так – неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге в арендованной квартире нашли истощенных от голода животных.

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Новости Днепра про Стреляет в собак и пугает детей: в Кривом Роге жалуются на опасного соседаУкраїнська Новости Днепра про Стреляет в собак и пугает детей: в Кривом Роге жалуются на опасного соседаРусский

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