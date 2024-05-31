Стрелок из Днепропетровщины завоевал серебро на Чемпионате Европы.

Денис Кушниров представил Днепропетровскую область на Чемпионате Европы по пулевой стрельбе.

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства молодежи и спорта.

В этот раз Чемпионат Европы по шаровой стрельбе состоялся в Хорватии, там Денис Кушниров в составе трио получил серебряное вознаграждение за стрельбу из быстрострельного пистолета. В составе трио также были Максим Городинец и Владимир Пастернак.

Поздравляем наших вицечемпионов Европы и их тренеров! Продолжаем болеть за украинцев в Осиеке. ЧЕ продлится до 8 июня, – написали в публикации.

Напомним, ранее мы писали, что юная пловчиха из Днепропетровщины пронесла факел с олимпийским огнем во Франции.

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