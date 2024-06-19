Стрельба в центре Днепра: правоохранители задержали некоторых участников стычки в кафе

Участников вооруженной стычки в центре Днепра установили.

Вечером 1 июня, на улице Баррикадной, неизвестный мужчина начал стрельбу.

В среду, 19 июня, полиция сообщила о задержании участников стычки.

Установлено, что в одном из заведений города между мужчинами возник конфликт. Подозреваемые вели себя дерзко и устроили драку, в ходе которой один из них нанес ножевое ранение мужчине. Покинув заведение, фигуранты устроили стрельбу в центре города.

Полицейским известны все участники конфликта, которые сразу после совершения преступления начали скрываться от правоохранителей на территории других областей.

Известно, что следователи сообщили двум мужчинам в возрасте 37 и 28 лет о подозрении по фактам стрельбы, а третьему — за нанесение ножевого ранения.

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