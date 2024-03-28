Стрельба в Самарском районе Днепра: есть пострадавшие, что говорят в полиции

Как выяснилось, у заявителя с неизвестным произошел конфликт. Заявитель имел повреждения головы и ноги, а его мать скорая госпитализировала с повреждением брюшной полости.
Потерпевший указал на гражданина, который, по его словам, стрелял в него и его мать из предмета, похожего на пистолет.
Об этом сообщили в патрульной полиции.
Указанного мужчину задержали. Патрульные обследовали прилегающую территорию и обнаружили гильзу, а в лесополосе неподалеку сам предмет, похожий на пистолет, из которого, вероятно, стрелял гражданин.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая изъяла обнаруженные вещи в присутствии понятых. Гражданина доставили в отделение полиции. Его задержали в порядке ст.208 УПК, — отметили в полиции.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре работал шпион ФСБ.
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