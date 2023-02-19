Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Стрельба в Кривом Роге и полицейская спецоперация: правоохранители рассказали детали

Стрельба в Кривом Роге и полицейская спецоперация: правоохранители рассказали детали

Сегодня 09:34
просмотров

В Кривом Роге вечером 18 февраля произошла стрельба.

Новости Днепра про Стрельба в Кривом Роге и полицейская спецоперация: правоохранители рассказали детали 

Вечером 18 февраля в Кривом Роге произошла перестрелка. Во дворе многоквартирного дома были слышны выстрелы. В городе объявили план-перехват. Местные СМИ сообщили, что стрелка задержали.

По словам полицейских, 18 февраля к ним поступило сообщение о стрельбе в Металлургическом районе Кривого Рога. Как позже выяснили правоохранители, между местными жителями произошел конфликт, в результате которого началась стрельба. К счастью, никто не пострадал.

В городе объявили план-перехват и полицейские задержали двух участников стрельбы. Ими были мужчины 30 и 31 года. У них изъяли помповое ружье и пистолет.

По факту стрельбы открыли два уголовных производства: по статье о покушении на умышленное убийство и хулиганстве. Следствие продолжается.

Новости Днепра про Стрельба в Кривом Роге и полицейская спецоперация: правоохранители рассказали детали

Новости Днепра про Стрельба в Кривом Роге и полицейская спецоперация: правоохранители рассказали детали

Читайте также:

Новости Днепра про Стрельба в Кривом Роге и полицейская спецоперация: правоохранители рассказали деталиУкраїнська Новости Днепра про Стрельба в Кривом Роге и полицейская спецоперация: правоохранители рассказали деталиРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как прошла ночь 19 февраля в Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Сегодня 08:29
    Как прошла ночь 19 февраля в Днепропетровской области

    В Днепре и области ночь прошла тихо, а вот в…

    Белые мухи и снежный ковер: как выглядит зимний Днепр (ФОТО)
    Новости Днепра
    17.02.2023 18:26
    Белые мухи и снежный ковер: как выглядит зимний Днепр (ФОТО)

    Днепровские зимние пейзажи просто невероятны.

    Из российского плена вернулись нацгвардейцы из Кривого Рога
    Новости Днепра
    17.02.2023 17:41
    Из российского плена вернулись нацгвардейцы из Кривого Рога

    В четверг, 16 февраля, между Украиной и россией прошел очередной…

    Один из жилмассивов Днепра остался без воды: что произошло
    Новости Днепра
    17.02.2023 16:57
    Один из жилмассивов Днепра остался без воды: что произошло

    Сегодня, 17 февраля, жилмассив Игрень частично остался без воды.

    Последние новости

    В Днепре угрожали взорвать ТЦ на Победе
    В Днепре угрожали взорвать ТЦ на Победе

    В Днепре снова проверяли сообщения о заминировании ТЦ.

    Сегодня 09:09
    просмотров
    Как прошла ночь 19 февраля в Днепропетровской области
    Как прошла ночь 19 февраля в Днепропетровской области

    В Днепре и области ночь прошла тихо, а вот в Никополе снова было громко.

    Сегодня 08:29
    просмотров
    Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 19 февраля
    Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 19 февраля

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В Кривом Роге произошла перестрелка: был объявлен план-перехват
    В Кривом Роге произошла перестрелка: был объявлен план-перехват

    В Кривом Роге неизвестные устроили стрельбу во дворе многоквартирного дома.

    Вчера 22:54
    0
    просмотров
    Избила мужа, а потом напала на медиков: в Новомосковске женщина устроила пьяный дебош
    Избила мужа, а потом напала на медиков: в Новомосковске женщина устроила пьяный дебош

    В Новомосковске Днепропетровской области женщина в состоянии алкогольного опьянения разбила голову своему 65-летнему мужу. Тот обратился в службу "103".

    Вчера 20:12
    просмотров
    Повреждены учебные заведения, больница, многоэтажки: оккупанты днем обстреляли Никополь (ФОТО)
    Повреждены учебные заведения, больница, многоэтажки: оккупанты днем обстреляли Никополь (ФОТО)

    В субботу днем, 18 февраля, государство-террорист Россия осуществила очередной обстрел Никополя.

    Вчера 18:49
    0
    просмотров
    В Кривом Роге у местного жителя нашли мешки с наркотиками, гранату и патроны
    В Кривом Роге у местного жителя нашли мешки с наркотиками, гранату и патроны

    Полиция Кривого Рога изъяла у 48-летнего местного жителя 1,5 килограмма наркотиков и боеприпасы.

    Вчера 18:19
    просмотров
    На Днепропетровщине дети застряли в недостроенном коллекторе: им помогли выбраться спасатели (ВИДЕО)
    На Днепропетровщине дети застряли в недостроенном коллекторе: им помогли выбраться спасатели (ВИДЕО)

    В субботу, 18 февраля, в Службу спасения "101" поступило сообщение, что двое мальчиков не могут выбраться из ямы. Инцидент произошел в городе Терновка Павлоградского района.

    Вчера 17:51
    просмотров
    «Россия на них давит»: в ГУР ответили, ожидать ли вторжения из Беларуси
    «Россия на них давит»: в ГУР ответили, ожидать ли вторжения из Беларуси

    Вопрос вероятного наступления на Украину с территории Беларуси до сих пор волнует украинцев. Россия продолжает давить на самопровозглашенного президента республики Александра Лукашенко, ведь от его приказа будет зависеть, переступят ли вооруженные белорусские военные нашу границу.

    Вчера 16:54
    просмотров
    ChatGPT теперь доступен в Украине: что это такое, как работает и действительно ли может «убить» ряд профессий
    ChatGPT теперь доступен в Украине: что это такое, как работает и действительно ли может «убить» ряд профессий

    Чат-бот с искусственным интеллектом под названием ChatGPT теперь доступен в Украине. Министерство цифровой трансформации добилось того, чтобы наше государство исключили из списка стран, в которых заблокировано приложение.

    Вчера 16:22
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх