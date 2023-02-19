Стрельба в Кривом Роге и полицейская спецоперация: правоохранители рассказали детали

В Кривом Роге вечером 18 февраля произошла стрельба.

Вечером 18 февраля в Кривом Роге произошла перестрелка. Во дворе многоквартирного дома были слышны выстрелы. В городе объявили план-перехват. Местные СМИ сообщили, что стрелка задержали.

По словам полицейских, 18 февраля к ним поступило сообщение о стрельбе в Металлургическом районе Кривого Рога. Как позже выяснили правоохранители, между местными жителями произошел конфликт, в результате которого началась стрельба. К счастью, никто не пострадал.

В городе объявили план-перехват и полицейские задержали двух участников стрельбы. Ими были мужчины 30 и 31 года. У них изъяли помповое ружье и пистолет.

По факту стрельбы открыли два уголовных производства: по статье о покушении на умышленное убийство и хулиганстве. Следствие продолжается.

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