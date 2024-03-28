Стрельба на кладбище: появились детали конфликта с оружием в Самарском районе Днепра

Появились детали стрельбы в Самарском районе Днепра.

Вчера, 27 марта, на спецлинию «102» сообщили о стрельбе в Самарском районе Днепра. На место оперативно прибыли патрульные.

Днепрянин посреди белого дня устроил стрельбу на кладбище.

Выяснилось, что конфликт между задержанным и 25-летним потерпевшим произошел на одном из городских кладбищ, в результате чего злоумышленник схватил травматический пистолет и выстрелил в мужчину и его 43-летнюю мать.

Юноша имеет повреждение головы и ноги, а его мать скорая госпитализировала с повреждением брюшной полости. 34-летний стрелок был задержан.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: