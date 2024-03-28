Стрельба на кладбище: появились детали конфликта с оружием в Самарском районе Днепра

Вчера, 27 марта, на спецлинию «102» сообщили о стрельбе в Самарском районе Днепра. На место оперативно прибыли патрульные.
Днепрянин посреди белого дня устроил стрельбу на кладбище.
Выяснилось, что конфликт между задержанным и 25-летним потерпевшим произошел на одном из городских кладбищ, в результате чего злоумышленник схватил травматический пистолет и выстрелил в мужчину и его 43-летнюю мать.
Юноша имеет повреждение головы и ноги, а его мать скорая госпитализировала с повреждением брюшной полости. 34-летний стрелок был задержан.
В настоящее время задержанному доложено о подозрении.
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