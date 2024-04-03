Стратегическому предприятию Госкосмоса в Днепре нанесли убытки в 3,2 млн грн: в чем дело

2 апреля на Днепропетровщине при процессуальном руководстве прокуроров САП детективами НАБУ при оперативном сопровождении сотрудников СБУ разоблачена схема завладения средствами ГП и причинения этому предприятию ущерба в виде упущенной выгоды.

Подозревают трех человек, причастных к нанесению 3,2 млн грн убытков стратегическому государственному предприятию.

Как сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) на сегодняшний день по делу сообщено о подозрении:

— руководителю ГП;

— бенефициарному владельцу частного предприятия;

— бухгалтеру частного предприятия;

В течение 2015-2016 годов руководитель ГП вступил в сговор с бенефициарным владельцем частной компании. Речь идет о предприятии, которое основано государством и является ключевым для обороны и безопасности Украины. С 2002 по 2018 оно входило в сферу управления Государственного космического агентства Украины, а сейчас находится в сфере управления Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Представители ГП заключили договор с частным предпринимателем, который должен был поставить измерительный прибор на завод, как только получит 40% предоплаты. Однако этого так и не произошло.

Впоследствии заключенный договор был отменен и объявили об проведении нового тендера. Впрочем, на этот раз сделку выиграл тот же поставщик из частной компании, который все же поставил прибор по новому договору, но теперь по значительно завышенным ценам.

Что сопровождалось подделкой документов при прохождении таможенных процедур (в части декларирования цен на приборы значительно выше рыночных) и во время тендера (в части создания искусственной конкуренции путем привлечения формального и подконтрольного участника тендера с худшим предложением поставки, чем в частной компании), – говорится в сообщении САП.

Таким образом государство переплатило 2,3 млн гривен и еще понесло убытки в размере 853 тысяч гривен, ведь ГП не применило штрафные санкции к поставщику, который не предоставил заказанный прибор.

В САП уточняют, что за реализацию схемы компания-поставщик перевела на зарубежный счет компании жены чиновника ГП, зарегистрированной на Маршалловых Островах, 43,5 тыс. евро под видом оплаты агентских услуг.