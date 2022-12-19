Страшная трагедия: на Николаевщине автомобиль упал с моста, погибло трое взрослых и двое детей

Об этом пишет ГСЧС.
Отмечается, что сегодня около 14:00 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что в с. Конецполь Первомайской территориальной общины с автомобильного моста в г. Кодыма упал легковой автомобиль Mitsubishi Sigma. В результате этого погибли 5 человек из них 2 ребенка (2015 и 2017 года рождения).
Спасатели деблокировали тела погибших, используя гидравлическое аварийно-спасательное оборудование.
Транспортное средство изъяли из водоема на берег с помощью крана.
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