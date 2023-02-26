Стоит знать: как в Днепре 26 февраля будет курсировать транспорт

Об этом информирует Днепровский городской совет.
Всего на маршруты электротранспорта сегодня вышло 137 троллейбусов и трамваев.
Кроме того, в воскресенье по городу будет курсировать 90 автобусных маршрутов с общим количеством 732 автобусов.
Ознакомиться с расписанием движения трамваев, троллейбусов и маршруток можно на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» по ссылке. Также в Telegram-боте.
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