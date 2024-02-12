Стоил треть годового бюджета Гетманщины: где на Днепропетровщине стоит культовый казацкий храмовый комплекс

Одна из старейших и дорогих церквей Украины расположена в Днепровском районе.

В Днепропетровской области находится уникальный храмовый комплекс. О нем в своем телеграм-канале подробнее рассказал глава областного совета Николай Лукашук.

Речь идет о Китайгородском храмовом комплексе, который считается одним из старейших в Украине. Три казачьих церкви построены в 18 веке в стиле барокко расположены в Китайгороде Днепровского района.

Это один из старейших и уникальнейший в Украине культовый комплекс середины XVIII века на территории Днепропетровщины. Он состоит из трех каменных казацких храмов – Успенской и Николаевской и церкви-колокольни Святой Варвары. Их построили рядом друг с другом за четыре года, — говорится в сообщении.

Тогда вокруг Китайгорода было немало поселений, жители которых ходили в свои церкви. Эти храмы построили на средства прихожан и китайгородского казака сотника Павла Семенова.

Стоило строительство не менее 45 тысяч злотых, что недешево, ведь годовой бюджет всей Гетманщины был чуть более 140 тысяч злотых.

Казак-сотник, который дал деньги на строительство храмов, похоронен вместе с женой и дочерью в семейном склепе внутри Успенской церкви.

Все три храма, построенные в середине 18 века, были впоследствии отреставрированы.

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