Столкнулись сразу 5 авто: в Днепре ДТП почти парализовало движение на Центральном мосту

Из-за ДТП на Центральном мосту образовалась километровая пробка в сторону левого берега.
Вечером пятницы 1 марта на Центральном мосту столкнулись 5 автомобилей. ДТП почти парализовало движение по переправе.
На камеру видеонаблюдения попал момент ДТП. Авария произошла в 18.40, пишет Информатор.
Пока обстоятельства аварии неизвестны. На место инцидента приехали патрульные, которые будут выяснять обстоятельства.
Следящий за ситуацией на дорогах Днепра сервис также сообщает об усложнении движения из-за ДТП.
Читайте также:
Автор:
В небе над Днепром заметили облака, похожие на трезубец.
В Днепре с предприятия украли несколько автомобильных шин.
Часть старых зданий в Днепре постепенно разрушается, на их месте…
В Днепре в субботу временно приостановят движение трамвая №15.
В небе над Днепром заметили облака, похожие на трезубец.
В Днепре с предприятия украли несколько автомобильных шин.
Белого лебедя заметили посреди Кривого Рога.
Неспокойный день в Криворожском районе.
Жительница Криворожского района рожала дома пятого ребенка.
Часть старых зданий в Днепре постепенно разрушается, на их месте появляются другие постройки. Часть были реконструированы, и эта реконструкция сильно изменила их внешний вид.
В Днепре в субботу временно приостановят движение трамвая №15.
24 частных кабинета преступники открыли в 5 городах Украины, в том числе и в Днепре.
Это касается абонентов Центральной энергетической компании.
Житель Днепропетровщины изнасиловал 7-летнего ребенка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!