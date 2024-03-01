Столкнулись сразу 5 авто: в Днепре ДТП почти парализовало движение на Центральном мосту

В Днепре из-за аварии образовалась километровая пробка на Центральном мосту.

Из-за ДТП на Центральном мосту образовалась километровая пробка в сторону левого берега.

Вечером пятницы 1 марта на Центральном мосту столкнулись 5 автомобилей. ДТП почти парализовало движение по переправе.

На камеру видеонаблюдения попал момент ДТП. Авария произошла в 18.40, пишет Информатор.

Пока обстоятельства аварии неизвестны. На место инцидента приехали патрульные, которые будут выяснять обстоятельства.

Следящий за ситуацией на дорогах Днепра сервис также сообщает об усложнении движения из-за ДТП.