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  • Столкнулись сразу 4 авто: на Сичеславской Набережной в Днепре большое ДТП (ФОТО)

Столкнулись сразу 4 авто: на Сичеславской Набережной в Днепре большое ДТП (ФОТО)

Сегодня 14:43
просмотров

В субботу, 1 апреля, в Днепре на улице Сичеславская Набережная произошла авария. Там столкнулись сразу четыре автомобиля.

Новости Днепра про Столкнулись сразу 4 авто: на Сичеславской Набережной в Днепре большое ДТП (ФОТО)

Машины образовали так называемый «паровозик».

Соответствующие кадры с места событий распространили в Telegram. Сообщается, что движение в месте ДТП затруднено, поэтому учитывайте это при планировании своего маршрута.

На место уже прибыли правоохранители. Они выясняют детали и обстоятельства инцидента.

Новости Днепра про Столкнулись сразу 4 авто: на Сичеславской Набережной в Днепре большое ДТП (ФОТО)

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Новости Днепра про Столкнулись сразу 4 авто: на Сичеславской Набережной в Днепре большое ДТП (ФОТО)Українська Новости Днепра про Столкнулись сразу 4 авто: на Сичеславской Набережной в Днепре большое ДТП (ФОТО)Русский

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