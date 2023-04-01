Столкнулись сразу 4 авто: на Сичеславской Набережной в Днепре большое ДТП (ФОТО)

В субботу, 1 апреля, в Днепре на улице Сичеславская Набережная произошла авария. Там столкнулись сразу четыре автомобиля.

Машины образовали так называемый «паровозик».

Соответствующие кадры с места событий распространили в Telegram. Сообщается, что движение в месте ДТП затруднено, поэтому учитывайте это при планировании своего маршрута.

На место уже прибыли правоохранители. Они выясняют детали и обстоятельства инцидента.

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