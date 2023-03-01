Столбняк, дифтерия и корь: какие прививки нужно делать взрослым в Украине и сколько это стоит

Есть ряд вакцин, которые необходимо «обновлять» в среднем каждые 10 лет даже будучи уже взрослыми. Так, раз в 10 лет нужна прививка от дифтерии, столбняка и полиомиелита. Их можно получить и после травмы (столбняк) или общения с больным (полиомиелит) но лучше не рисковать и подумать о своем здоровье заранее. Начинать вакцинацию от этих трех болезней во взрослом возрасте нужно с 26 лет, а потом каждые 10 лет проводить ревакцинацию.
От кори, краснухи и паротита провести дополнительную вакцинацию нужно в возрасте 22-29 лет, если человек не болел указанными заболеваниями и не был вакцинирован в детстве. Рекомендуется делать прививку тем, кто готовится к беременности, так как корь или краснуха может привести к прерыванию беременности или осложнениям у плода.
Тем, кто не болел ветрянкой нужно сделать прививку от ветряной оспы.
От гепатита В нужно вакцинироваться во взрослом возрасте начиная с 20 до 55 лет. Ревакцинацию нужно проводить каждые 7 лет, особенно, если человек входит в группу риска и является медиком, донором или готовится к хирургической операции.
От гепатита А прививка показана тем, кто находится в группе риска. Это медработники, учителя, военные, работники общепита и путешественники.
Плановая прививка от столбняка, дифтерии или полиомиелита при наличии декларации с семейным врачом в коммунальном или частном медучреждении или у врача-ФПЛ – бесплатная. Также бесплатно можно вакцинироваться против кори, паротита или краснухи в случае если был контакт с больным. Вакцины, которые не входят в календарь прививок – от вируса папилломы человека и гриппа (кроме прививки от Covid-19) платные.
Прививки взрослым нельзя делать, если ранее на эту или другие вакцины была сильная аллергическая реакция или есть подозрения что она может возникнуть на компоненты препарата. Если подобрать препарат с другими компонентами невозможно – от прививки лучше отказаться вовсе.
Нельзя вакцинироваться при онкопатологии или после недавно проведенной химиотерапии, любой операции или сразу после получения травмы.
Противопоказаны «уколы» и при любых инфекционных или хронических заболеваниях в острой стадии, температуре выше 38,5 градусов, беременности.
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