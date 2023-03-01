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Столбняк, дифтерия и корь: какие прививки нужно делать взрослым в Украине и сколько это стоит

Сегодня 14:53
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Многим кажется, что все важные и нужные прививки были сделаны в детстве, но это не так.  Часть вакцин со временем «теряют» свои свойства и перестают защищать наш организм. Так что, сделанная в детстве прививка от ряда заболеваний не является гарантией, что человек им не подхватит один из этих недугов спустя 10-20 лет.

Новости Днепра про Столбняк, дифтерия и корь: какие прививки нужно делать взрослым в Украине и сколько это стоит

Что нужно взрослому

Есть ряд вакцин, которые необходимо «обновлять» в среднем каждые 10 лет даже будучи уже взрослыми. Так, раз в 10 лет нужна прививка от дифтерии, столбняка и полиомиелита. Их можно получить и после травмы (столбняк) или общения с больным (полиомиелит) но лучше не рисковать и подумать о своем здоровье заранее. Начинать вакцинацию от этих трех болезней во взрослом возрасте нужно с 26 лет, а потом каждые 10 лет проводить ревакцинацию.

От кори, краснухи и паротита провести дополнительную вакцинацию нужно в возрасте 22-29 лет, если человек не болел указанными заболеваниями и не был вакцинирован в детстве. Рекомендуется делать прививку тем, кто готовится к беременности, так как корь или краснуха может привести к прерыванию беременности или осложнениям у плода.

Тем, кто не болел ветрянкой нужно сделать прививку от ветряной оспы.

От гепатита В нужно вакцинироваться во взрослом возрасте начиная с 20 до 55 лет. Ревакцинацию нужно проводить каждые 7 лет, особенно, если человек входит в группу риска и является медиком, донором или готовится к хирургической операции.

От гепатита А прививка показана тем, кто находится в группе риска. Это медработники, учителя, военные, работники общепита и путешественники.

Бесплатные прививки

Плановая прививка от столбняка, дифтерии или полиомиелита при наличии декларации с семейным врачом в коммунальном или частном медучреждении или у врача-ФПЛ – бесплатная. Также бесплатно можно вакцинироваться против кори, паротита или краснухи в случае если был контакт с больным. Вакцины, которые не входят в календарь прививок – от вируса папилломы человека и гриппа (кроме прививки от Covid-19) платные.

Когда нельзя делать

Прививки взрослым нельзя делать, если ранее на эту или другие вакцины была сильная аллергическая реакция или есть подозрения что она может возникнуть на компоненты препарата. Если подобрать препарат с другими компонентами невозможно – от прививки лучше отказаться вовсе.

Нельзя вакцинироваться при онкопатологии или после недавно проведенной химиотерапии, любой операции или сразу после получения травмы.

Противопоказаны «уколы» и при любых инфекционных или хронических заболеваниях в острой стадии, температуре выше 38,5 градусов, беременности.

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Новости Днепра про Столбняк, дифтерия и корь: какие прививки нужно делать взрослым в Украине и сколько это стоитУкраїнська Новости Днепра про Столбняк, дифтерия и корь: какие прививки нужно делать взрослым в Украине и сколько это стоитРусский

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