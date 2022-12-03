Столб дыма видно за несколько километров: в центре Днепра начался масштабный пожар (ФОТО, ВИДЕО)

3 декабря, в центре Днепра начался сильный пожар. Об этом сообщают очевидцы.
Предварительно известно, что горит заброшенное здание, но ждем уточнений от спасателей. Пожарные уже на месте происшествия и занимаются гашением огня.
Дым видно даже с левого берега, а улицы вблизи очага возгорания затянуло густым дымом.
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