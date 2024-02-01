Сто лет назад в Днепре уже переименовывали топонимы: какие названия выбирали

Так, вчера, 31 января, на сессии городского совета депутаты приняли решение о переименовании более 90 улиц и переулков. Теперь улица Титова будет улицей Независимости, проспект Гагарина – проспектом Науки, улица Софии Ковалевской – улицей Галины Мазепы и т.д. Полный список ищите ТУТ!
Но названия топонимов меняли и сто лет назад.
Так, в сети показали публикацию из газеты «Звезда», которая датируется 20 июня 1923 года. В ней говорится о переименовании более 30 топонимов в тогдашнем Екатеринославе (само название города изменили в 1926 году на Днепропетровск, а уже в мае 2016-го Днепр стал Днепром).
Сто лет назад в городе переименовали Соборную площадь – она стала Октябрьской (позже историческое название вернули). Изменения коснулись и центрального проспекта города (сейчас Яворницкого) – тогда он назывался Екатерининский, а стал – имени Карла Маркса. Переименовали тогда и улицу Троицкую – она стала Красной (позже историческое название вернули на карту города).
Полный список смотрите на фото:
Источник: ФБ-сообщество “История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск”.
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