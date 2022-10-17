Степень редкости 7 из 7: в Украине продали уникальную монету номиналом в 5 копеек

Уникальную монету номиналом 5 копеек выставили на аукционе Violity. Он давно обрел популярность в нашей стране. Украинцы выставляют на нем уникальные монеты из своих коллекций — попадаются редкие интересные экземпляры.
Продавец указал, что монета находится в Запорожской области. Он показал свою монету с двух сторон. Пятак был изготовлен из немагнитной стали в 1992 году. Отмечено, что степень редкости монеты составил 7 из 7. Также указано, что примерный тираж – менее 300 экземпляров. Владелец монеты предложил оценить состояние монеты на снимке.
Лот был представлен 28 сентября и получил 87 ставок, за ним следили 152 человека. Его удалось продать 12 октября почти вдвое дороже от изначальной цены – за 7101 грн.
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