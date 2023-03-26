Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • СТБ покажет сериал, в котором вместо лица российского актера прилепили дипфейк с лицом украинца

СТБ покажет сериал, в котором вместо лица российского актера прилепили дипфейк с лицом украинца

Сегодня 13:50
просмотров

В сети обсуждают сериал от СТБ, где лицо российского актера заменили дипфейком его украинского коллеги.

Новости Днепра про СТБ покажет сериал, в котором вместо лица российского актера прилепили дипфейк с лицом украинца

На днях разгорелся скандал вокруг СТБ, который собирается выпустить сериал, где сыграл актер из РФ Прохор Дубравин.

Сериал «Последнее письмо любви», где играет российский актер, отсняли еще до начала полномасштабной войны, но вместо того, чтобы вырезать сцены с россиянином, они заменили его лицо на лицо украинца.

Новое лицо «прилепили» с помощью технологии искусственного интеллекта Deep Fake. По словам зрителей, получилось что-то странное.

Новости Днепра про СТБ покажет сериал, в котором вместо лица российского актера прилепили дипфейк с лицом украинца

Зрители считают, что каналу нужно было просто отменить показ сериала, а не идти на компромиссы.

Сам Дмитрий Сарансков, лицо которого использовали для дипфейка, эту ситуацию еще не комментировал. А вот российский актер Прохор Дубравин отреагировал на это в своих соцсетях. Он высмеял такое решение и отметил, что ему жаль, ведь его лицо заменили украинским актером, а не Брэдом Питом.

Новости Днепра про СТБ покажет сериал, в котором вместо лица российского актера прилепили дипфейк с лицом украинца

Отметим, россиянин Дубравин не поддержал Украину во время войны и ни разу не осудил преступные действия своего государства.

Украинские актеры также подвергли критике такой подход и призывают СТБ отменить выход сериала.

Читайте также:

Новости Днепра про СТБ покажет сериал, в котором вместо лица российского актера прилепили дипфейк с лицом украинцаУкраїнська Новости Днепра про СТБ покажет сериал, в котором вместо лица российского актера прилепили дипфейк с лицом украинцаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Две жительницы Днепра стали участниками нового сезона «Холостяка»: кто они
    Новости Днепра
    30.10.2022 20:05
    Две жительницы Днепра стали участниками нового сезона «Холостяка»: кто они

    Начался новый сезон популярного шоу "Холостяк". В этот раз главным…

    Отказалась осуждать рф: «СТБ» вырезал эпизоды с судьей популярного шоу
    Новости Украины
    18.08.2022 15:47
    Отказалась осуждать рф: «СТБ» вырезал эпизоды с судьей популярного шоу

    В начале февраля телеканал "СТБ" объявил о начале съемок шоу…

    Хамила участницам и материлась при дочери: певица из Днепра приняла участие в шоу «Супермама»
    Новости Днепра
    13.12.2021 17:20
    Хамила участницам и материлась при дочери: певица из Днепра приняла участие в шоу «Супермама»

    Певица из Днепра снялась в шоу "Супермама" на телеканале СТБ.

    Пообещал, что будет горячо: 12 холостяк опубликовал в Instagram видео со съемок
    Новости Украины
    15.11.2021 12:50
    Пообещал, что будет горячо: 12 холостяк опубликовал в Instagram видео со съемок

    Съемки реалити «Холостяк 12» уже стартовали. Героем этого сезона стал…

    Последние новости

    Поле засыпано хламом: в Днепре вблизи оптовой базы образовалась стихийная свалка (ФОТО)
    Поле засыпано хламом: в Днепре вблизи оптовой базы образовалась стихийная свалка (ФОТО)

    На территории вокруг базы образовалась стихийная свалка.

    Сегодня 13:05
    просмотров
    Еще сонные, но уже опасные: на Днепропетровщине массово просыпаются змеи и гадюки (ФОТО)
    Еще сонные, но уже опасные: на Днепропетровщине массово просыпаются змеи и гадюки (ФОТО)

    На Днепропетровщине активизировались змеи.

    Сегодня 12:30
    просмотров
    Отращивал бороду три месяца: в Японии студент пришел на вручение дипломов в образе Зеленского (ФОТО)
    Отращивал бороду три месяца: в Японии студент пришел на вручение дипломов в образе Зеленского (ФОТО)

    В Японии студент закосплеел Зеленского.

    Сегодня 11:49
    0
    просмотров
    В музей передали уникальный артефакт из АТП в Днепре, которое уничтожили ракетой прошлым летом (ФОТО)
    В музей передали уникальный артефакт из АТП в Днепре, которое уничтожили ракетой прошлым летом (ФОТО)

    В Днепре сохранят фрагмент мозаики, украшавшей здание АТП, которое уничтожили летом прошлого года.

    Сегодня 11:02
    0
    просмотров
    Влетел в припаркованный автомобиль: в Днепре нетрезвый водитель сбил насмерть мужчину
    Влетел в припаркованный автомобиль: в Днепре нетрезвый водитель сбил насмерть мужчину

    В Днепре 25 марта произошло смертельное ДТП.

    Сегодня 10:25
    0
    просмотров
    Была забита мусором: в Днепре с утра загорелась квартира в многоэтажке (ВИДЕО)
    Была забита мусором: в Днепре с утра загорелась квартира в многоэтажке (ВИДЕО)

    В Днепре с утра горела квартира на Донецком шоссе.

    Сегодня 09:44
    0
    просмотров
    В Днепре пассажир прострелил себе палец, пока ехал в такси
    В Днепре пассажир прострелил себе палец, пока ехал в такси

    В Днепре 65-летний мужчина прострелил свой палец, когда ехал в такси.

    Сегодня 09:05
    0
    просмотров
    В Днепре вандалы второй раз через неделю атаковали сквер на левом берегу (ФОТО)
    В Днепре вандалы второй раз через неделю атаковали сквер на левом берегу (ФОТО)

    В Днепре вандалы в очередной раз атаковали новый сквер на левом берегу.

    Сегодня 08:25
    просмотров
    Погода в Днепре в воскресенье, 26 марта: ожидается сильный дождь
    Погода в Днепре в воскресенье, 26 марта: ожидается сильный дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Путин заявил о размещении ядерного оружия на территории Беларуси
    Путин заявил о размещении ядерного оружия на территории Беларуси

    Таким образом, ядерный шантаж продолжается.

    Вчера 21:35
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх