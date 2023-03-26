СТБ покажет сериал, в котором вместо лица российского актера прилепили дипфейк с лицом украинца

На днях разгорелся скандал вокруг СТБ, который собирается выпустить сериал, где сыграл актер из РФ Прохор Дубравин.
Сериал «Последнее письмо любви», где играет российский актер, отсняли еще до начала полномасштабной войны, но вместо того, чтобы вырезать сцены с россиянином, они заменили его лицо на лицо украинца.
Новое лицо «прилепили» с помощью технологии искусственного интеллекта Deep Fake. По словам зрителей, получилось что-то странное.
Зрители считают, что каналу нужно было просто отменить показ сериала, а не идти на компромиссы.
Сам Дмитрий Сарансков, лицо которого использовали для дипфейка, эту ситуацию еще не комментировал. А вот российский актер Прохор Дубравин отреагировал на это в своих соцсетях. Он высмеял такое решение и отметил, что ему жаль, ведь его лицо заменили украинским актером, а не Брэдом Питом.
Отметим, россиянин Дубравин не поддержал Украину во время войны и ни разу не осудил преступные действия своего государства.
Украинские актеры также подвергли критике такой подход и призывают СТБ отменить выход сериала.
Читайте также:
Автор:
Начался новый сезон популярного шоу "Холостяк". В этот раз главным…
В начале февраля телеканал "СТБ" объявил о начале съемок шоу…
Певица из Днепра снялась в шоу "Супермама" на телеканале СТБ.
Съемки реалити «Холостяк 12» уже стартовали. Героем этого сезона стал…
На территории вокруг базы образовалась стихийная свалка.
На Днепропетровщине активизировались змеи.
В Японии студент закосплеел Зеленского.
В Днепре сохранят фрагмент мозаики, украшавшей здание АТП, которое уничтожили летом прошлого года.
В Днепре 25 марта произошло смертельное ДТП.
В Днепре с утра горела квартира на Донецком шоссе.
В Днепре 65-летний мужчина прострелил свой палец, когда ехал в такси.
В Днепре вандалы в очередной раз атаковали новый сквер на левом берегу.
Захватите с собой зонт!
Таким образом, ядерный шантаж продолжается.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!