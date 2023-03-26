СТБ покажет сериал, в котором вместо лица российского актера прилепили дипфейк с лицом украинца

В сети обсуждают сериал от СТБ, где лицо российского актера заменили дипфейком его украинского коллеги.

На днях разгорелся скандал вокруг СТБ, который собирается выпустить сериал, где сыграл актер из РФ Прохор Дубравин.

Сериал «Последнее письмо любви», где играет российский актер, отсняли еще до начала полномасштабной войны, но вместо того, чтобы вырезать сцены с россиянином, они заменили его лицо на лицо украинца.

Новое лицо «прилепили» с помощью технологии искусственного интеллекта Deep Fake. По словам зрителей, получилось что-то странное.

Зрители считают, что каналу нужно было просто отменить показ сериала, а не идти на компромиссы.

Сам Дмитрий Сарансков, лицо которого использовали для дипфейка, эту ситуацию еще не комментировал. А вот российский актер Прохор Дубравин отреагировал на это в своих соцсетях. Он высмеял такое решение и отметил, что ему жаль, ведь его лицо заменили украинским актером, а не Брэдом Питом.

Отметим, россиянин Дубравин не поддержал Украину во время войны и ни разу не осудил преступные действия своего государства.

Украинские актеры также подвергли критике такой подход и призывают СТБ отменить выход сериала.

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