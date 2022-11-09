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  • «Старуха», «Ад» и «Становой»: как выглядели и где находились затонувшие острова в Днепре (ФОТО)

«Старуха», «Ад» и «Становой»: как выглядели и где находились затонувшие острова в Днепре (ФОТО)

Сегодня 17:35
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Недавно в Днепре из-под поверхности воды «вынурнул» один из старых островов под названием «Остров Ад». Случилось это потому что уровень воды в реке стал меньше. Еще в начале прошлого века между правым и левым берегом нашего города было много таких небольших клочков суши, куда можно было пристать на лодке и провести день на острове.  Со строительством ДнепроГЭС все они ушли под воду.
Новости Днепра про «Старуха», «Ад» и «Становой»: как выглядели и где находились затонувшие острова в Днепре (ФОТО)

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Например, мало кто знает, но ниже Монастырского острова был Воронцовский. На нем любили отдыхать жители Днепра в начале 1900-х годов.  Место выглядело крайне живописно, но сегодня мы можем полюбоваться на этот остров лишь на фото. Сейчас место Воронцовского острова занял Гребной канал.

Новости Днепра про «Старуха», «Ад» и «Становой»: как выглядели и где находились затонувшие острова в Днепре (ФОТО)

Остров был гигантским и занимал площадь равную нескольким нынешним жилмассивам. Его длина составляла не менее 4 км, а ширина – около 2 км. Его также называли «Становым», поскольку казаки устаривали тут «станы» для сезонной рыболовли, поскольку тут водилось много рыбы. На острове росло много деревьев, весной он затапливался водой.  Остров несколько раз переходил из рук. В 1933 году он полностью скрылся под водой. В конце 1940-х остров ненадолго показался из воды, но «вынырнувшая» его часть была такой маленькой, что его прозвали «остров Соловьиный». Со строительством набережной на Воронцовском острове намыли косу и теперь на нем «обосновали» здания и дороги.

Неподалеку от реки Самары находятся три небольших острова. До 1930-х годов это была одна большая территория, но из-за подъема воды она «раздробилась». Название у него было довольно необычное: «Старуха», но позже сменилось на «Алексеевский». Точные его размеры не известны, но согласно данным историков, в Самаре водилось очень много рыбы, а на острове казаки обустраивали «уходы» и «станы» для рыбной ловли.

Новости Днепра про «Старуха», «Ад» и «Становой»: как выглядели и где находились затонувшие острова в Днепре (ФОТО)

Считается, что на этом острове произошла битва между казаками под предводительством Ивана Сирко и татарами.

Нельзя сказать, что «Старуха» был затоплен полностью, но и полноценным островом он быть перестал. Сегодня жители Днепра еще могут увидеть его «остатки» на реке.

Между берегом Днепра и Монастырским островом ранее находился остров «Попова коса». Впрочем, так его именовали последние сто лет. На более ранних генеральных планах города он значится как «Чертов остров» или «Остров Ад». Прозванный так из-за того, что течение у острова меняло свое направление и часто пловцов  с острова затягивало на дно. Попадали в «воронку» и те, кто проплывал мимо или пытался причалить к берегу острова на лодке. Остров, известный со дня основания Днепра регулярно менял свои очертания, вызвано это было особенностями реки, но более 200 лет назад этого факта не знали и остров старались «обходить» десятой дорогой.

Новости Днепра про «Старуха», «Ад» и «Становой»: как выглядели и где находились затонувшие острова в Днепре (ФОТО)

Сейчас он находится под водой, но изредка показывается на поверхности воды. В основном, увидеть «Ад» можно летом.

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Новости Днепра про «Старуха», «Ад» и «Становой»: как выглядели и где находились затонувшие острова в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про «Старуха», «Ад» и «Становой»: как выглядели и где находились затонувшие острова в Днепре (ФОТО)Русский

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