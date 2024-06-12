Старт Евро-2024 уже в эту пятницу: ТОП-8 песен посвященных нашей сборной по футболу

Журналисты dnepr.info собрали подборку песен, посвященных сборной Украине по футболу и ее выступлениях на чемпионатах Европы и чемпионатах Мира за последние несколько лет.
2006 год для фанатов футбола в Украине был настоящим праздником. Для сборной это был дебют на чемпионате Мира, который закончился в ¼ финала поражением от Италии. Так что дебют можно назвать вполне удачным. Тогдашний тренер команды Олег Блохин был включен в список 10 лучших тренеров национальных сборных мира.
Еще в 2004 году группа ТНМК исполнила песню «Та Ти Шо», где говорилось о том что Украина выиграла чемпионат мира. Стоит ли говорить о том, что в 2006 году песня быстро стала хитом.
По случаю же самой поездки сборной Украины на Чемпионат мира 2006 года группа «Юркеш» выпустила песню «Мундиаль».
Также в 2006 году группа «Тартак» выпустила песню «Україно, забивай!» в поддержку нашей сборной.
Поездка на Мундиаль в 2006 году оказалась чрезвычайно вдохновляющей для украинских артистов. В песне Mad Heads XL & Co было задействовано большое количество украинских исполнителей.
В 2012 году к Евро -2012, которое принимала Украина и Польша хореограф, постановщик танцев и певец Амадор Лопес вместе с группой Rumbero’s выпустили песню «Футбол Це Україна».
В 2016 году сборная Украины по футболу пробилась на чемпионат Европы. На турнире каждая сборная должна была представить свою музыкальную «визитку». Ею для наших футболистов стала песня «Їхали козаки в исполнении группы «Тінь сонця».
В 2018 году при отборе на чемпионат Европы 2020 Александр Положинский со своей новой группой «Бувье» презентовал песню «Ось тобі моя рука», посвященную нашей сборной по футболу.
Группа PATSYKI Z FRANEKA в 2020 году для сборной по футболу и украинских болельщиков записала песню «ЖовтоСині».
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