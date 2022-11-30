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  • Starlink теперь можно ввозить в Украину без пошлины и НДС, но его стоимость вырастет

Starlink теперь можно ввозить в Украину без пошлины и НДС, но его стоимость вырастет

Сегодня 18:30
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Кабинет министров Украины освободил от ввозной пошлины и НДС оборудование спутникового интернета Starlink.

Новости Днепра про Starlink теперь можно ввозить в Украину без пошлины и НДС, но его стоимость вырастет

Как говорится в заявлении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это удешевит их стоимость и позволит обеспечить их для большего количества людей и организаций.

Сегодня мы утвердили необходимые документы, чтобы Starlink завозились в Украину без пошлины и НДС. Это удешевит их стоимость и позволит обеспечить их для большего количества людей и организаций, — отметил глава правительства.

Отметим, что с 29 декабря стоимость Starlink для украинцев вырастет.

Компания Илона Маска повысила стоимость месячной абонплаты за пользование услугой спутникового интернета Starlink в разных странах, в том числе в Украине. Новая цена автоматически начнет действовать с 29 декабря – теперь с украинцев попросят не $60, а $75 в месяц. При этом, как свидетельствуют обновленные данные на сайте компании, терминалы Starlink тоже подорожали. Если раньше они стоили $500, то теперь нужно заплатить $700.

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Новости Днепра про Starlink теперь можно ввозить в Украину без пошлины и НДС, но его стоимость вырастетУкраїнська Новости Днепра про Starlink теперь можно ввозить в Украину без пошлины и НДС, но его стоимость вырастетРусский

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