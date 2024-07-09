Стали известны имена погибших в результате ракетных обстрелов жителей Кривого Рога

СМИ раскрыли имена людей, погибших в результате массированного обстрела Кривого Рога.

9 июля в Кривом Роге – День траура. Вчера, 8 июля, по городу нанесли несколько ракетных ударов. В частности, пострадало местное предприятие. Ракеты попали возле админздания. В результате обстрела погибли 11 человек, еще 28 пострадали, из них 7 — в тяжелом состоянии, 18 — имеют ранения средней тяжести, а двое — почти выздоровели.

В настоящее время известны имена трех погибших в результате удара людей. Местные СМИ рассказали, кем были убитые РФ криворожцы.

В результате обстрела погибла сотрудница «Метинвест Бизнес Сервис» Оксана Довбня-Остапенко. Ей было 43 года. Без матери остались двое детей.

Вчерашняя атака на Кривой Рог унесла жизни работника компании «Метинвест» Вадима Тимохина Без отца остались две маленькие дочери.

На фото Дмитрий Пахолюк, инженер СевГОКа «Метинвеста». Его жизнь вчера также забрала вражеская ракета. Мужчине было 36 лет. Известно, что несколько лет назад Дмитрий сменил форму полицейского на деловой костюм и приступил к работе на промышленном предприятии.

Во время полномасштабного вторжения он занимался волонтёрской деятельностью и неоднократно становился донором крови. Готовился присоединиться к войску. Он был любящим папой для дочери Варвары и любимым мужем для жены Ирины.

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