Стало известно, в каком состоянии пострадавшие после ночной атаки дронов на Днепр

Пять БПЛА наша ПВО уничтожила. Но, к сожалению, есть и попадания.
Как сообщил председатель ДнепрОВА Валентин Резниченко, в Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены четверо его работников. Стало известно, в каком они состоянии.
Как рассказал заместитель директора областного департамента здравоохранения Алексей Григорук, пострадавшим мужчинам от 18 до 45 лет. Все они находятся в больнице, в тяжелом состоянии – двое. Раненые получили минно-взрывные травмы, травмы грудной клетки, брюшной полости и переломы конечностей.
Есть травмирование магистральных сосудов нижних конечностей. Некоторых из них оперировали ночью и сейчас они поданы на вторую операцию, – сообщил Алексей Григорук.
Он отметил, что врачи делают все возможное, чтобы спасти пострадавших.
Напомним, ранее мы писали: Массированная атака дронов на Днепр: есть разрушения и раненые.
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Александра Лучка
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