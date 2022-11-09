Стало известно, в каком состоянии пострадавшие после ночной атаки дронов на Днепр

Этой ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе.

Пять БПЛА наша ПВО уничтожила. Но, к сожалению, есть и попадания.

Как сообщил председатель ДнепрОВА Валентин Резниченко, в Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены четверо его работников. Стало известно, в каком они состоянии.

Как рассказал заместитель директора областного департамента здравоохранения Алексей Григорук, пострадавшим мужчинам от 18 до 45 лет. Все они находятся в больнице, в тяжелом состоянии – двое. Раненые получили минно-взрывные травмы, травмы грудной клетки, брюшной полости и переломы конечностей.

Есть травмирование магистральных сосудов нижних конечностей. Некоторых из них оперировали ночью и сейчас они поданы на вторую операцию, – сообщил Алексей Григорук.

Он отметил, что врачи делают все возможное, чтобы спасти пострадавших.

Напомним, ранее мы писали: Массированная атака дронов на Днепр: есть разрушения и раненые.

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