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Стало известно, почему в Днепре отключают свет не только днем, но и ночью

Сегодня 11:08
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В ДТЭК объяснили, почему применяют графики отключений света ночью.

Новости Днепра про Стало известно, почему в Днепре отключают свет не только днем, но и ночью

При применении графиков отключений света днем ​​у украинцев не остается возможности постирать белье, убрать в доме, принять горячий душ и даже зарядить приборы. Когда свет дают ночью, многие просыпаются и начинают пользоваться электроприборами, чтобы успеть сделать запланированное перед последующими отключениями света.

В ДТЭК опубликовали видео, где рассказали, что такие действия также приводят к необходимости применения ограничений потребления электроэнергии.

Проблема в том, что электроэнергии не хватает всем даже ночью. Дефицит в энергосистеме круглосуточный, – говорится в видео.

В результате обстрелов энергосистема потеряла около 9 ГВт мощностей — около половины прошлогоднего пикового потребления электроэнергии зимой.

На факторы отключения оказывает влияние и то, что ночью не работают солнечные электростанции; а также то, что в ночное время гидроэлектростанции обычно закачивают воду, для чего также нужна энергия.

Больше всего электроэнергии ночью потребляет критическая инфраструктура – ​​все те, кто перенес свою работу на ночь. Кроме того, в супермаркетах работают холодильники для сохранения температуры и избегания порчи продуктов.

Из-за того, что отключение света происходит в течение всего дня, некоторые потребители подстраиваются под это и переносят свои бытовые дела на ночь… Греют бойлер, стирают вещи, возможно, даже гладят… Все это они делают ночью, потому что по графику их есть свет, — отметили в видео.

Следует отметить, что ночью свет отключают не так часто, как днем. Однако в энергетических компаниях призывают не включать все электроприборы одновременно после того, как появилось электроснабжение.

Напомним, сегодня в Днепре действуют графики отключений.

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