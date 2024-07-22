Стало известно, почему в Днепре отключают свет не только днем, но и ночью

При применении графиков отключений света днем у украинцев не остается возможности постирать белье, убрать в доме, принять горячий душ и даже зарядить приборы. Когда свет дают ночью, многие просыпаются и начинают пользоваться электроприборами, чтобы успеть сделать запланированное перед последующими отключениями света.
В ДТЭК опубликовали видео, где рассказали, что такие действия также приводят к необходимости применения ограничений потребления электроэнергии.
Проблема в том, что электроэнергии не хватает всем даже ночью. Дефицит в энергосистеме круглосуточный, – говорится в видео.
В результате обстрелов энергосистема потеряла около 9 ГВт мощностей — около половины прошлогоднего пикового потребления электроэнергии зимой.
На факторы отключения оказывает влияние и то, что ночью не работают солнечные электростанции; а также то, что в ночное время гидроэлектростанции обычно закачивают воду, для чего также нужна энергия.
Больше всего электроэнергии ночью потребляет критическая инфраструктура – все те, кто перенес свою работу на ночь. Кроме того, в супермаркетах работают холодильники для сохранения температуры и избегания порчи продуктов.
Из-за того, что отключение света происходит в течение всего дня, некоторые потребители подстраиваются под это и переносят свои бытовые дела на ночь… Греют бойлер, стирают вещи, возможно, даже гладят… Все это они делают ночью, потому что по графику их есть свет, — отметили в видео.
Следует отметить, что ночью свет отключают не так часто, как днем. Однако в энергетических компаниях призывают не включать все электроприборы одновременно после того, как появилось электроснабжение.
Напомним, сегодня в Днепре действуют графики отключений.
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