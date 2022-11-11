Стало известно, почему не приходят деньги ВПЛ за октябрь: основные причины задержки выплат

Министр соцполитики Марина Лазебная заверила граждан, что они обязательно получат свои выплаты, но с задержкой.
«Сейчас основные темы обращений – это получение пенсий и социальных пособий на оккупированной части Украины или после перемещения», — сказала министр.
Те граждане, которые до сентября не получили свои выплаты ВПО за предыдущие месяцы, должны были до 1 октября включительно подать повторное заявление и в течение 10 дней получить на счет свои деньги. Оформить повторные выплаты можно и через портал «Дия». Сейчас все заявки, в том числе и октябрьские, обрабатываются, и внутренне перемещенным лицам выплатят их помощь. Проблема заключается лишь в том, что заявок слишком много, и не хватает людей для их обработки.
ВПЛ на сегодняшний день могут сейчас получить несколько видов социальной помощи, которые предусмотрены законодательством. Также многие благотворительные фонды предоставляют гражданам разные виды выплат, также помогают нематериально: предоставляют одежду, средства гигиены, спальные принадлежности, продуктовые наборы.
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