Стало известно, откуда в лесу на Днепропетровщине взялись белые кенгуру

Автор кадров утверждал, что эти животные живут в лесу на Днепропетровщине, но больше подробностей он не сообщил.
Позже выяснилось, что кенгуру действительно находятся в Днепропетровской области — они живут на территории парка-отеля «Золотой пляж».
Об этом нам сообщила администратор заведения.
Животные могут свободно передвигаться по территории, они не агрессивны и не боятся людей.
Если вы захотите увидеть белых кенгуру своими глазами, учитывайте, что вход на территорию парка-отеля платный.
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