Стало известно, можно ли при отключении света в Днепре включить питание лифтов

В ДТЭК объяснили, можно ли включить питание лифтов при отключении света.

В Telegram-канале ДТЭК опубликовали видео с ответами на часто задаваемые вопросы, которые волнуют каждого украинца во время отключений света.

Можно ли выделить отдельные линии в домах для лифтов?

Многие волнуют вопросы лифтов, которые перестают работать во время прекращения электроснабжения.

В ДТЭК объяснили, что почти во всех постройках не предусмотрена схема питания. Это значит, если выключают свет в доме – отключается абсолютно все.

Во время отключения света большинство домов теряет свой единственный источник питания. Даже если дом подключен к нескольким линиям, электроэнергию обычно он получает от одной выключаемой подстанции, — рассказали в видео.

Почему некоторые уличные фонари работают днем ​​и ночью?

Энергетики объяснили, что включение фонарей – зона ответственности местных властей.

При отключении света могут быть аварии в системах освещения городов. В этих случаях коммунальщики отправляются на аварийные работы.

Еще одной основной причиной сохранения питания электроэнергией освещающих дороги фонарей является обеспечение нормального движения спецтранспорта по городу.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, почему в Днепре отключают свет не только днем, но и ночью.

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