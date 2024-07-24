Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Стало известно, можно ли при отключении света в Днепре включить питание лифтов

Сегодня 11:40
просмотров

В ДТЭК объяснили, можно ли включить питание лифтов при отключении света.

Новости Днепра про Стало известно, можно ли при отключении света в Днепре включить питание лифтов

В Telegram-канале ДТЭК опубликовали видео с ответами на часто задаваемые вопросы, которые волнуют каждого украинца во время отключений света.

Можно ли выделить отдельные линии в домах для лифтов?

Многие волнуют вопросы лифтов, которые перестают работать во время прекращения электроснабжения.

В ДТЭК объяснили, что почти во всех постройках не предусмотрена схема питания. Это значит, если выключают свет в доме – отключается абсолютно все.

Во время отключения света большинство домов теряет свой единственный источник питания. Даже если дом подключен к нескольким линиям, электроэнергию обычно он получает от одной выключаемой подстанции, — рассказали в видео.

Почему некоторые уличные фонари работают днем ​​и ночью?

Энергетики объяснили, что включение фонарей – зона ответственности местных властей.

При отключении света могут быть аварии в системах освещения городов. В этих случаях коммунальщики отправляются на аварийные работы.

Еще одной основной причиной сохранения питания электроэнергией освещающих дороги фонарей является обеспечение нормального движения спецтранспорта по городу.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, почему в Днепре отключают свет не только днем, но и ночью.

Читайте также:

Новости Днепра про Стало известно, можно ли при отключении света в Днепре включить питание лифтовУкраїнська Новости Днепра про Стало известно, можно ли при отключении света в Днепре включить питание лифтовРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине нашли мертвым пропавшего без вести 61-летнего мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 11:16
    На Днепропетровщине нашли мертвым пропавшего без вести 61-летнего мужчину

    Пропавшего 61-летнего мужчину, которого искали с 16 июля, нашли мертвым.

    Жительница Днепра выгуливала гуся в тапочках (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 11:13
    Жительница Днепра выгуливала гуся в тапочках (ФОТО)

    Гусь путешествовал вместе с бабушкой Запорожским шоссе.

    В водоемах Днепропетровщины обнаружили вибрион, вызывающий ОКИ: список местностей
    Новости Днепра
    Сегодня 10:38
    В водоемах Днепропетровщины обнаружили вибрион, вызывающий ОКИ: список местностей

    В реках Днепропетровской области обнаружили холерный вибрион не О1.

    В Днепре оштрафовали владельца кофейни за ярко-розовый цвет фасада
    Новости Днепра
    Сегодня 10:32
    В Днепре оштрафовали владельца кофейни за ярко-розовый цвет фасада

    В Днепре предпринимателя оштрафовали за ярко-розовый фасад.

    Последние новости

    На Днепропетровщине нашли мертвым пропавшего без вести 61-летнего мужчину
    На Днепропетровщине нашли мертвым пропавшего без вести 61-летнего мужчину

    Пропавшего 61-летнего мужчину, которого искали с 16 июля, нашли мертвым.

    Сегодня 11:16
    3
    просмотров
    Жительница Днепра выгуливала гуся в тапочках (ФОТО)
    Жительница Днепра выгуливала гуся в тапочках (ФОТО)

    Гусь путешествовал вместе с бабушкой Запорожским шоссе.

    Сегодня 11:13
    просмотров
    Работал «следователем» во вражеских органах: на Днепропетровщине судили военнослужащего
    Работал «следователем» во вражеских органах: на Днепропетровщине судили военнослужащего

    На Днепропетровщине вынесли приговор военнослужащему, работавшему на врага.

    Сегодня 11:06
    0
    просмотров
    В водоемах Днепропетровщины обнаружили вибрион, вызывающий ОКИ: список местностей
    В водоемах Днепропетровщины обнаружили вибрион, вызывающий ОКИ: список местностей

    В реках Днепропетровской области обнаружили холерный вибрион не О1.

    Сегодня 10:38
    0
    просмотров
    В Днепре оштрафовали владельца кофейни за ярко-розовый цвет фасада
    В Днепре оштрафовали владельца кофейни за ярко-розовый цвет фасада

    В Днепре предпринимателя оштрафовали за ярко-розовый фасад.

    Сегодня 10:32
    0
    просмотров
    В Днепре 24 июля света будет больше: изменения в графиках отключений
    В Днепре 24 июля света будет больше: изменения в графиках отключений

    В Днепре произошли изменения в графиках отключений.

    Сегодня 09:51
    4
    просмотров
    В Кривом Роге посреди улицы нетрезвый мужчина размахивал лезвием
    В Кривом Роге посреди улицы нетрезвый мужчина размахивал лезвием

    В Кривом Роге на остановке общественного транспорта мужчина размахивал лезвием.

    Сегодня 09:24
    2
    просмотров
    В Днепре из-за аварийных работ будет прекращено водоснабжение улиц: адреса
    В Днепре из-за аварийных работ будет прекращено водоснабжение улиц: адреса

    На некоторых улицах в Днепре не будет воды.

    Сегодня 09:00
    4
    просмотров
    За двое суток огонь уничтожил более 100 га экосистем Днепропетровщины: сохраняется V уровень опасности
    За двое суток огонь уничтожил более 100 га экосистем Днепропетровщины: сохраняется V уровень опасности

    Огонь продолжает уничтожать экосистемы Днепропетровской области.

    Сегодня 08:28
    0
    просмотров
    Повреждены частные дома и линии электропередач: агрессор попал десятком артснарядов по Днепропетровщине
    Повреждены частные дома и линии электропередач: агрессор попал десятком артснарядов по Днепропетровщине

    Враг снова атаковал Днепропетровщину.

    Сегодня 07:43
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх