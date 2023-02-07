Стало известно, кто возглавит Днепропетровскую ОВА

Так, Днепропетровской областью будет руководить – Сергей Лысак, Запорожской – Юрий Малашко, а Херсонской областью – Александр Прокудин.
Отметим, Сергей Лысак – сержант Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. 2 августа 2014 — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны, — награжден орденом «За мужество» III степени.
Напомним, ранее мы писали, что Резниченко уволили с должности главы Днепропетровской ОВА.
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