Стало известно, кто будет представлять Украину на Евровидении-2023

На «Евровидении-2023» в Лондоне Украину представит группа TVORCHI с песней «Heart of Steal». По результатам голосования жюри и зрителей в приложении Дия, группа получила наибольшее количество баллов. Предлагаем погрузиться в атмосферу шоу, просмотрев зрелищное видео выступления победителя отбора 2023 года.

Представитель на "Евровидении-2023" от Украины избран. Это группа TVORCHI!

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