Стало известно, кому будут выключать свет в Днепре 5 июня: адреса

Некоторые абоненты Центральной Энергетической Компании останутся без света.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Отключение электроэнергии будет происходить в связи с проведением плановых работ.

Сегодня, 5 июня, с 08:00 до 17:00 света будет по следующим адресам:

ул. Василия Слипака: 51;

ул. Квартальная: 35, 37, 39, 43, 45, 47;

ул. Победы, 113-Б;

ул. Братьев Воробьев: 50, 52-А, 54-62 (четные);

ул. Криворожская: 12, 16, 20;

ул. Павла Чубинского: 4, 6-9, 11, 13, 15-А;

ул. Рабочая: 89, 91-Б, 93, 95-А, 97, 99, 148, 152,174, 176, 178;

ул. Театральная: 1-А, 5-А, 6;

ул. Аллы Горской: 90.

К тому же в Укрэнерго сообщили о применении графиков почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.

Лимиты потребления электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00, говорится в сообщении.

При превышении лимитов возможно аварийное отключение света для всех потребителей.

Напомним, вчера мы писали, что в Днепре трамвай №15 один день раньше завершит работу.

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