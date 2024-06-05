Стало известно, кому будут выключать свет в Днепре 5 июня: адреса

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
Отключение электроэнергии будет происходить в связи с проведением плановых работ.
Сегодня, 5 июня, с 08:00 до 17:00 света будет по следующим адресам:
К тому же в Укрэнерго сообщили о применении графиков почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.
Лимиты потребления электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00, говорится в сообщении.
При превышении лимитов возможно аварийное отключение света для всех потребителей.
Напомним, вчера мы писали, что в Днепре трамвай №15 один день раньше завершит работу.
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