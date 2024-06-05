Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Стало известно, кому будут выключать свет в Днепре 5 июня: адреса

Сегодня 06:49
просмотров

Некоторые абоненты Центральной Энергетической Компании останутся без света.

Новости Днепра про Стало известно, кому будут выключать свет в Днепре 5 июня: адреса

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Отключение электроэнергии будет происходить в связи с проведением плановых работ.

Сегодня, 5 июня, с 08:00 до 17:00 света будет по следующим адресам:

  • ул. Василия Слипака: 51;
  • ул. Квартальная: 35, 37, 39, 43, 45, 47;
  • ул. Победы, 113-Б;
  • ул. Братьев Воробьев: 50, 52-А, 54-62 (четные);
  • ул. Криворожская: 12, 16, 20;
  • ул. Павла Чубинского: 4, 6-9, 11, 13, 15-А;
  • ул. Рабочая: 89, 91-Б, 93, 95-А, 97, 99, 148, 152,174, 176, 178;
  • ул. Театральная: 1-А, 5-А, 6;
  • ул. Аллы Горской: 90.

К тому же в Укрэнерго сообщили о применении графиков почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.

Лимиты потребления электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00, говорится в сообщении.

При превышении лимитов возможно аварийное отключение света для всех потребителей.

Напомним, вчера мы писали, что в Днепре трамвай №15 один день раньше завершит работу.

Читайте также:

Новости Днепра про Стало известно, кому будут выключать свет в Днепре 5 июня: адресаУкраїнська Новости Днепра про Стало известно, кому будут выключать свет в Днепре 5 июня: адресаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Не ждите зря: в Днепре трамвай №15 один день раньше завершит работу
    Новости Днепра
    Вчера 21:58
    Не ждите зря: в Днепре трамвай №15 один день раньше завершит работу

    В Днепре трамваи на маршруте №15 поедут в ДЭПО раньше.

    На Днепропетровщине прогнозируют рекордный урожай арбузов
    Новости Днепра
    Вчера 20:51
    На Днепропетровщине прогнозируют рекордный урожай арбузов

    В Днепропетровской области может быть рекордный урожай арбузов.

    Где в Днепропетровской области можно увидеть огромное маковое поле (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 20:12
    Где в Днепропетровской области можно увидеть огромное маковое поле (ФОТО)

    В Днепропетровской области есть целое поле диких маков.

    В сети напомнили о фонтане на центральном проспекте Днепра (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 19:22
    В сети напомнили о фонтане на центральном проспекте Днепра (ФОТО)

    Днепряне поностальгировали по фонтану, существовавшему несколько десятилетий назад.

    Последние новости

    Погода на 5 июня: в Днепре будет жарко, но ожидается дождь
    Погода на 5 июня: в Днепре будет жарко, но ожидается дождь

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    5
    просмотров
    Не ждите зря: в Днепре трамвай №15 один день раньше завершит работу
    Не ждите зря: в Днепре трамвай №15 один день раньше завершит работу

    В Днепре трамваи на маршруте №15 поедут в ДЭПО раньше.

    Вчера 21:58
    3
    просмотров
    Рост тарифов на свет: в ПФУ объяснили, как перечислят субсидии
    Рост тарифов на свет: в ПФУ объяснили, как перечислят субсидии

    В связи с ростом тарифа на электроэнергию размер субсидии будет перечислен автоматически.

    Вчера 21:29
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине прогнозируют рекордный урожай арбузов
    На Днепропетровщине прогнозируют рекордный урожай арбузов

    В Днепропетровской области может быть рекордный урожай арбузов.

    Вчера 20:51
    2
    просмотров
    Где в Днепропетровской области можно увидеть огромное маковое поле (ФОТО)
    Где в Днепропетровской области можно увидеть огромное маковое поле (ФОТО)

    В Днепропетровской области есть целое поле диких маков.

    Вчера 20:12
    1
    просмотров
    В сети напомнили о фонтане на центральном проспекте Днепра (ФОТО)
    В сети напомнили о фонтане на центральном проспекте Днепра (ФОТО)

    Днепряне поностальгировали по фонтану, существовавшему несколько десятилетий назад.

    Вчера 19:22
    42
    просмотров
    В Днепре во время пожара в собственной квартире погибла женщина
    В Днепре во время пожара в собственной квартире погибла женщина

    В Днепре во время пожара погиб человек.

    Вчера 18:39
    7
    просмотров
    В Днепре и области на неделю объявили предупреждение об опасном стихийном явлении
    В Днепре и области на неделю объявили предупреждение об опасном стихийном явлении

    Метеорологи еще раз предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.

    Вчера 17:51
    5
    просмотров
    Как выглядел старый цирк Днепра в 1960-х годах: купол из дерева и верблюд в фойе
    Как выглядел старый цирк Днепра в 1960-х годах: купол из дерева и верблюд в фойе

    Первый стационарный «официальный» цирк в Днепре появился в 1960 году. До этого циркачи и акробаты выступали в цирке-шапито. Он был разрушен во время Второй мировой войны. После освобождения города шапито восстановили, но оно здание требовало капитального ремонта и его просто…

    Вчера 17:46
    4
    просмотров
    В Днепре разыскали мужчину, который запускал салюты в Диеевке
    В Днепре разыскали мужчину, который запускал салюты в Диеевке

    Мужчину, который "игрался" салютом в Деевке, нашли полицейские.

    Вчера 17:06
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх