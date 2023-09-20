Стало известно, когда в Украине может заработать 5G

Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes.
По его словам, украинские власти сейчас ведут переговоры с одной компанией, которая занимается сетями 5G. Вице-премьер рассчитывает, что пилотный запуск проекта будет уже в следующем 2024 году.
Он также добавил, что его команда сейчас работает и над улучшением 4G. Ведь во время полномасштабной войны много оборудования перемещено для усиления определенных регионов и мирные жители ощутили перебои с мобильным интернетом и мобильной связью в целом.
Сейчас работаем над 5G, ведем переговоры с одной компанией. Надеюсь, пилотный запуск будет уже в следующем году. Также работаем над улучшением 4G. Во время полномасштабной войны много оборудования было перемещено для усиления определенных регионов. В течение последнего года ухудшалась связь. Однако ситуация меняется, — сказал он.
Отметим, самое ощутимое преимущество, которое 5G предоставит рядовым пользователям, — это скорость передачи данных. Ожидается, что она может достигнуть 10 Гбит/с. Кроме того, 5G обещает практически до нуля свести задержку сигнала. Все это откроет широкие возможности для развития автономного транспорта, автоматизации и роботизации производства.
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