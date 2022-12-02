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Стало известно когда в ЕС и США заработает эмбарго на роснефть

Сегодня 22:12
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Страна-террорист больше не сможет продавать свою нефть в ЕС, США и Великобританию. А тем, кто все же захочет ее купить нужно будет платить не более 60 дол за баррель.
Новости Днепра про Стало известно когда в ЕС и США заработает эмбарго на роснефть

 

 Уже с понедельника, 5 декабря, на российскую нефть введут эмбарго. Ее не будут покупать в ЕС, в США, в Великобритании и некоторых других странах. Ее нельзя будет перевозить по морю, в танкерах, но можно будет перегонять через нефтепровод «Дружба». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Чехии, которая ныне председательствует в ЕС.

Также на российскую нефть введен потолок цен. Он составляет 60 долларов. Также в ЕС договорились, что цена на импорт этой нефти будет как минимум на 5% ниже рыночной.

Цель таких нововведений – лишить страну-агрессора средств на войну. Сейчас рФ поставляет примерно 3,5 млн баррелей в день, ожидается, что поставки теперь сократятся на треть.  По предварительным данным, раз в 2 месяца потолок цен может пересматриваться в сторону понижения.

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