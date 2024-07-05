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Стало известно, когда в Днепропетровской области целый день не будут выключать свет

Сегодня 13:50
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В Украине с 9 по 24 июля изменятся графики отключений.

Новости Днепра про Стало известно, когда в Днепропетровской области целый день не будут выключать свет

Так, в каждой области в отдельный день совсем не будут выключать свет. В Днепропетровской области ограничений энергоснабжения не будет 9 июля.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Это нужно для того, чтобы провести измерение фактического потребления в регионе, что позволит более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны. Следует отметить, что такой план удастся выполнить при отсутствии новых атак на энергосистему.

«Поочередно в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления. Поскольку в системе есть дефицит энергии, вызванный массированными российскими атаками, одновременно в областях, где не производятся замеры в конкретный день, ограничения потребления могут быть несколько изменены. Более конкретную информацию о графиках отключений вы сможете получить от облэнерго в своем регионе. Но энергетики будут делать все возможное, чтобы потребители не испытали дополнительный дискомфорт из-за проведения измерений. Вместе с тем, отмечаем, что в случае повторения россией массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры и, как следствие, возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме Украины, проведение режимных измерений будет перенесено к стабилизации ситуации”, — отметили в Укрэнерго.

Там также добавили, что измерения не применяются для временно оккупированных территорий. А более конкретную информацию о графиках отключений можно будет получить от облэнерго в своем регионе.

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