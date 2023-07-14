Стало известно, когда в Днепре после реконструкции откроют Успенскую площадь

Про це повідомили в спільноті Urban Dnipro.
Успенську площу в Дніпрі перекрили на реконструкцію ще влітку 2021 року. У серпні 2022 року відкрили проїзну частину, а саме ділянку від вулиці Якова Самарського до вулиці Павла Нірінберга.
Залишок площі залишається закритим за парканом, але зовсім скоро мешканці Дніпра зможуть тут прогулятися.
Ориентировочно, для всех площадь откроют на День города. В этом году праздник выпадает на 10 сентября.
У Urban Dnirpo появились первые фото снятые на територии закрытой части площади:
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