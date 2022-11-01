Стало известно, когда в Днепре начнется отопительный сезон

С сегодняшнего дня в квартирах днепрян должно стать тепло.

Сегодня, 1 ноября, в Днепре должен стартовать отопительный сезон.

Об этом говорится в распоряжении городского головы Бориса Филатова.

В первую очередь будут отапливаться объекты социальной сферы.

Также мэр города отметил, что из-за определенных технологических процессов тепло в некоторых домах может появиться в течение нескольких дней.

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре нет воды.

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