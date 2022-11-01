Стало известно, когда в Днепре начнется отопительный сезон

Сегодня, 1 ноября, в Днепре должен стартовать отопительный сезон.
Об этом говорится в распоряжении городского головы Бориса Филатова.
В первую очередь будут отапливаться объекты социальной сферы.
Также мэр города отметил, что из-за определенных технологических процессов тепло в некоторых домах может появиться в течение нескольких дней.
Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре нет воды.
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