Стало известно, когда троллейбусы №6 вернутся на привычный маршрут

14 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по дому, расположенному на Набережной Победы в Днепре.

К сожалению, 40 горожан погибли, еще 76 получили ранения.

В доме, где проживало более 1000 человек, уничтожено 236 квартир. Кроме того, взрывной волной была повреждена транспортная инфраструктура: контактная сеть троллейбуса, остановка, светофор. Коммунальщики уже начали их восстановление.

Так, в ночь на понедельник сотрудники КП «Днепровский электротранспорт» полностью заменили 200 метров контактного кабеля, а еще 800 метров отремонтировали.

Пока контактная сеть рядом с местом ракетного удара – без напряжения. Это сделано в целях безопасности людей, которые разбирают завалы. Когда нам дадут разрешение, будет возобновлено движение технических рейсов троллейбуса №6 на этом участке. Сейчас он курсирует через проспект Героев и переулок Добровольцев, — сообщил ведущий специалист КП «Днепровский электротранспорт» Никита Керенцев.

В результате ракетного удара также была повреждена остановка.

А еще – уничтожен светофорный объект. Он нуждается в полной замене. КП «Транспортная инфраструктура города» осуществляет демонтаж разбитого светофора для выполнения дальнейших работ.

Напомним, ранее мы писали, как сейчас выглядит дом в Днепре, разрушенный российской ракетой (ФОТО).

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