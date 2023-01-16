Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Стало известно, когда троллейбусы №6 вернутся на привычный маршрут

Сегодня 19:30
просмотров

14 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по дому, расположенному на Набережной Победы в Днепре.

Новости Днепра про Стало известно, когда троллейбусы №6 вернутся на привычный маршрут

К сожалению, 40 горожан погибли, еще 76 получили ранения.

В доме, где проживало более 1000 человек, уничтожено 236 квартир. Кроме того, взрывной волной была повреждена транспортная инфраструктура: контактная сеть троллейбуса, остановка, светофор. Коммунальщики уже начали их восстановление.

Так, в ночь на понедельник сотрудники КП «Днепровский электротранспорт» полностью заменили 200 метров контактного кабеля, а еще 800 метров отремонтировали.

Новости Днепра про Стало известно, когда троллейбусы №6 вернутся на привычный маршрут

Пока контактная сеть рядом с местом ракетного удара – без напряжения. Это сделано в целях безопасности людей, которые разбирают завалы. Когда нам дадут разрешение, будет возобновлено движение технических рейсов троллейбуса №6 на этом участке. Сейчас он курсирует через проспект Героев и переулок Добровольцев, — сообщил ведущий специалист КП «Днепровский электротранспорт» Никита Керенцев.

В результате ракетного удара также была повреждена остановка.

Новости Днепра про Стало известно, когда троллейбусы №6 вернутся на привычный маршрут

Новости Днепра про Стало известно, когда троллейбусы №6 вернутся на привычный маршрут

А еще – уничтожен светофорный объект. Он нуждается в полной замене. КП «Транспортная инфраструктура города» осуществляет демонтаж разбитого светофора для выполнения дальнейших работ.

Новости Днепра про Стало известно, когда троллейбусы №6 вернутся на привычный маршрут

Напомним, ранее мы писали, как сейчас выглядит дом в Днепре, разрушенный российской ракетой (ФОТО).

Читайте также:

Новости Днепра про Стало известно, когда троллейбусы №6 вернутся на привычный маршрутУкраїнська Новости Днепра про Стало известно, когда троллейбусы №6 вернутся на привычный маршрутРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Инструкция: что делать, если оказались под завалами после ракетного удара
    Новости Днепра
    Сегодня 19:47
    Инструкция: что делать, если оказались под завалами после ракетного удара

    Журналисты dnepr.info решили напомнить, как действовать при ракетном обстреле и…

    В Днепре простились с 15-летней Марией Лебедь, жизнь которой оборвала вражеская ракета
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    В Днепре простились с 15-летней Марией Лебедь, жизнь которой оборвала вражеская ракета

    В Днепре сегодня, 16 января, простились с 15-летней Марией Лебедь,…

    В ДТП под Днепром чуть не погибли три военных
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    В ДТП под Днепром чуть не погибли три военных

    Сегодня днем, 16 января, правоохранители Днепра, двигаясь в направлении г.Павлоград,…

    Жителя Кривого Рога наказали за убийство собаки
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Жителя Кривого Рога наказали за убийство собаки

    Терновской районный суд Кривого Рога приговорил к наказанию мужчину, который…

    Последние новости

    Инструкция: что делать, если оказались под завалами после ракетного удара
    Инструкция: что делать, если оказались под завалами после ракетного удара

    Журналисты dnepr.info решили напомнить, как действовать при ракетном обстреле и что делать, если вы оказались в разрушенном доме.

    Сегодня 19:47
    просмотров
    В Днепре простились с 15-летней Марией Лебедь, жизнь которой оборвала вражеская ракета
    В Днепре простились с 15-летней Марией Лебедь, жизнь которой оборвала вражеская ракета

    В Днепре сегодня, 16 января, простились с 15-летней Марией Лебедь, которая погибла в результате ракетного удара по жилому дому на ж/м Победа 14 января. Девочка училась в девятом классе и занималась танцами. Ее только недавно избрали Президентом ученической республики "Крылья",…

    Сегодня 19:45
    просмотров
    В ДТП под Днепром чуть не погибли три военных
    В ДТП под Днепром чуть не погибли три военных

    Сегодня днем, 16 января, правоохранители Днепра, двигаясь в направлении г.Павлоград, обнаружили ДТП с тремя пострадавшими на трассе М30.

    Сегодня 19:15
    1
    просмотров
    Жителя Кривого Рога наказали за убийство собаки
    Жителя Кривого Рога наказали за убийство собаки

    Терновской районный суд Кривого Рога приговорил к наказанию мужчину, который застрелил из ружья уличную собаку и выбросил ее тело в мусор.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Завтра попрощаются с известным тренером Михаилом Кореновским, погибшим в результате ракетного удара по Днепру
    Завтра попрощаются с известным тренером Михаилом Кореновским, погибшим в результате ракетного удара по Днепру

    14 января российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому в Днепре.

    Сегодня 18:39
    0
    просмотров
    Несут цветы и игрушки: как сейчас выглядит дом в Днепре, разрушенный российской ракетой (ФОТО)
    Несут цветы и игрушки: как сейчас выглядит дом в Днепре, разрушенный российской ракетой (ФОТО)

    Суббота. 14 января. Праздник. Днепряне собираются всей семьей, чтобы отпраздновать. В том числе и жители дома на Набережной Победы.

    Сегодня 17:30
    0
    просмотров
    Некоторых уже выписали: в больнице Днепра находятся 32 пострадавших от субботнего ракетного удара
    Некоторых уже выписали: в больнице Днепра находятся 32 пострадавших от субботнего ракетного удара

    В одной из больниц Днепра спасают 32 человека, которым чудом удалось выжить во время ракетного удара по днепровской многоэтажке.

    Сегодня 16:23
    просмотров
    Движение затруднено: в Днепре на Крестьянском спуске застряла фура
    Движение затруднено: в Днепре на Крестьянском спуске застряла фура

    Будьте внимательны!

    Сегодня 15:58
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области перепродавали продукты, которые должны были передавать 45 воинским частям
    В Днепропетровской области перепродавали продукты, которые должны были передавать 45 воинским частям

    На Днепропетровщине действовала схема по масштабному хищению продуктов для военных

    Сегодня 15:54
    просмотров
    Умерла известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида: ей было 95 лет
    Умерла известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида: ей было 95 лет

    В Италии в возрасте 95 лет скончалась икона итальянского кинематографа, актриса Джина Лоллобриджида.

    Сегодня 15:26
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх