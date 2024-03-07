Стало известно, когда срочники смогут уволиться в запас

Президент сообщил, когда срочники смогут демобилизоваться.

Президент Владимир Зеленский сегодня, 7 марта, подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства. О том, что срочники смогут уволиться в запас, Зеленский также сообщил во время своего традиционного вечернего обращения.

Уехать домой смогут срочники, чей срок службы завершился во время действия военного положения.

Увольнение состоится в апреле — мае 2024 года.

Уволить в апреле – мае 2024 года в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной военной службы, срок военной службы которых…, закончился во время действия военного положения, – говорится в сообщении.

По возвращении домой срочников не будут призывать за мобилизацией еще 12 месяцев.

Заметим, после внедрения военного положения на территории Украины, нового призыва не было, но находившиеся на службе срочники не могли демобилизоваться.

Во время своего обращения Зеленский сообщил, что за время полномасштабной войны многие срочники подписали контракт с ВСУ, однако их точное количество не разглашается.

Напомним, 23 февраля закон о демобилизации срочников приняла Верховная Рада.

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