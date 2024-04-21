Стало известно, когда начнутся летние каникулы в Днепре

Важная информация для школьников и родителей.

В Днепре школы могут самостоятельно решать, когда дети уйдут на каникулы.

В целом последний звонок запланирован на 31 мая, а летние каникулы начинаются уже на следующий день.

Учащиеся выпускных классов, как всегда, будут учиться немного дольше, через подготовку к НМТ.

Отметим, что в Запорожье образовательный процесс продлится до 1 июля, из-за большого количества воздушных тревог и длительного дистанционного образования.

Сегодня мы писали о том, что бывший нападающий «Днепра» забил уже 18-й гол в Ла Лиге.

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