Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Стало известно, когда начнутся летние каникулы в Днепре

Сегодня 12:59
просмотров

Важная информация для школьников и родителей.

Новости Днепра про Стало известно, когда начнутся летние каникулы в Днепре

В Днепре школы могут самостоятельно решать, когда дети уйдут на каникулы.

В целом последний звонок запланирован на 31 мая, а летние каникулы начинаются уже на следующий день.

Учащиеся выпускных классов, как всегда, будут учиться немного дольше, через подготовку к НМТ.

Отметим, что в Запорожье образовательный процесс продлится до 1 июля, из-за большого количества воздушных тревог и длительного дистанционного образования.

Сегодня мы писали о том, что бывший нападающий «Днепра» забил уже 18-й гол в Ла Лиге.

Читайте также:

Новости Днепра про Стало известно, когда начнутся летние каникулы в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Стало известно, когда начнутся летние каникулы в ДнепреРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Бывший нападающий «Днепра» Довбик забил 18-й гол в Примере
    Новости Днепра
    Сегодня 11:45
    Бывший нападающий «Днепра» Довбик забил 18-й гол в Примере

    Бывший нападающий "Днепра" продолжает ставить голевые рекорды.

    В Новокодакском районе Днепра молния убила 45-летнего мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 10:42
    В Новокодакском районе Днепра молния убила 45-летнего мужчину

    Шокирующий несчастный случай произошел вчера в Днепре.

    На Днепропетровщине пожарные спасли женщину из задымленного дома
    Новости Днепра
    Сегодня 09:38
    На Днепропетровщине пожарные спасли женщину из задымленного дома

    Сотрудники ГСЧС спасли женщину в городе Каменское.

    Враг обстрелял Никопольщину из артиллерии и применил 2 дрона
    Новости Днепра
    Сегодня 09:08
    Враг обстрелял Никопольщину из артиллерии и применил 2 дрона

    Поздним вечером русские войска снова обстреливали Никопольщину.

    Последние новости

    Бывший нападающий «Днепра» Довбик забил 18-й гол в Примере
    Бывший нападающий «Днепра» Довбик забил 18-й гол в Примере

    Бывший нападающий "Днепра" продолжает ставить голевые рекорды.

    Сегодня 11:45
    1
    просмотров
    В Новокодакском районе Днепра молния убила 45-летнего мужчину
    В Новокодакском районе Днепра молния убила 45-летнего мужчину

    Шокирующий несчастный случай произошел вчера в Днепре.

    Сегодня 10:42
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине пожарные спасли женщину из задымленного дома
    На Днепропетровщине пожарные спасли женщину из задымленного дома

    Сотрудники ГСЧС спасли женщину в городе Каменское.

    Сегодня 09:38
    2
    просмотров
    Враг обстрелял Никопольщину из артиллерии и применил 2 дрона
    Враг обстрелял Никопольщину из артиллерии и применил 2 дрона

    Поздним вечером русские войска снова обстреливали Никопольщину.

    Сегодня 09:08
    2
    просмотров
    Погода на 21 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 21 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    6
    просмотров
    В Днепре на Соколе обустроят велодорожки и островки безопасности
    В Днепре на Соколе обустроят велодорожки и островки безопасности

    У Дніпрі на житловому масиві Сокіл з'являться нові ділянки для велосипедистів.

    Вчера 19:46
    4
    просмотров
    Сегодня российская армия обстреливала Никопольщину из артиллерии
    Сегодня российская армия обстреливала Никопольщину из артиллерии

    Сегодня в течение дня враг обстреливал Никопольщину из артиллерии.

    Вчера 18:57
    2
    просмотров
    В Днепре злоумышленник ограбил 64-летнюю женщину у подъезда
    В Днепре злоумышленник ограбил 64-летнюю женщину у подъезда

    В Днепре задержан мужчина, сорвавший с шеи женщины золотое украшение.

    Вчера 17:59
    7
    просмотров
    В Днепровском районе погиб мужчина из-за вражеской атаки
    В Днепровском районе погиб мужчина из-за вражеской атаки

    Враг атаковал Днепровский район.

    Вчера 16:55
    14
    просмотров
    В Сухопутных войсках подтвердили, что подозреваемые в расстреле полицейских – военнослужащие
    В Сухопутных войсках подтвердили, что подозреваемые в расстреле полицейских – военнослужащие

    Стали известны подробности расстрела полицейских в Винницкой области.

    Вчера 15:50
    9
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх